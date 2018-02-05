Допинг-офицеры запросили список российских футболистов на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об интересе к его подопечным со стороны службы контроля за допингом. Его слова приводит «Матч ТВ».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об интересе к его подопечным со стороны службы контроля за допингом. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Главный врач команды Эдуард Безуглов попросил составить список игроков для
14 января Daily Mail сообщила, что сборная России планировала принимать запрещенные вещества во время чемпионата мира 2018 года. Вследствие этого ФИФА собиралась провести расследование и дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить россиян от домашнего ЧМ.
В ноябре 2017 года появилась информация о том, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь шла о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной на мундиаль-2014.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.