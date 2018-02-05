Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри
Крупнейшее исследование вреда излучения сотовых не оправдало надежд
12 звезд, которые ждут детей в 2018 году
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Поклонники обсуждают снимок Ксении Собчак «без бюстгальтера»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Уотфорд4
Челси1
Футбол. Зарубежный
5.02
Лас-Пальмас1
Малага0
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио1
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
4.02
Беневенто0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
4.02
Атлетико1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако3
Лион2
Все события
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Подтверждена текущая заявка российских фигуристов на ОИ-2018
Как выглядит мама Анастасии Костенко
София Ротару в оранжевом купальнике позирует на берегу океана
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
5 февраля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Испании не угрожает исключение из числа участников ЧМ-2018

Сборной Испании стоит беспокоиться по поводу возможного исключения из числа участников чемпионата мира-2018, утверждает AS со ссылкой на источник в ФИФА.

В середине декабря в СМИ появилась информация, что чемпионов мира-2010 могут не допустить до ЧМ-2018 из-за вмешательства правительства в футбольную деятельность.

Читайте также
Глава RFEF: Ответственность за возможное лишение ЧМ сборной Испании лежит на властях

Предыдущий глава Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Анхель Мария Вильяр был ранее задержан по подозрению в растрате 45 миллионов евро. Исполняющим обязанности президента RFEF был назначен Хуан Падрон.

25 июля Вильяр был на год отстранен от работы в футболе. С мая по сентябрь 2016 года он был исполняющим обязанности главы УЕФА в связи с дисквалификацией Мишеля Платини.

ФИФА направила письмо в федерацию, в котором напомнила о недопустимости вмешательства правительства в выборы нового президента организации.

Испания на чемпионате мира сыграет в группе B вместе с Португалией, Марокко и Ираном.

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
МОК продолжает издеваться над Россией
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Подтверждена текущая заявка российских фигуристов на ОИ-2018
ОКР имеет шанс на восстановление до конца Олимпиады-2018
«Челси» потерпел разгромное поражение во втором подряд матче АПЛ
Объявлена дата возвращения Мэнни Пакьяо на ринг
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Допинг-офицеры запросили список российских футболистов на ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой Ведущая опубликовала трогательное фото Платона в соцсети.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь