СМИ: Испании не угрожает исключение из числа участников ЧМ-2018

В середине декабря в СМИ появилась информация, что чемпионов мира-2010 могут не допустить до ЧМ-2018 из-за вмешательства правительства в футбольную деятельность.

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Предыдущий глава Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Анхель Мария Вильяр был ранее задержан по подозрению в растрате 45 миллионов евро. Исполняющим обязанности президента RFEF был назначен Хуан Падрон.

25 июля Вильяр был на год отстранен от работы в футболе. С мая по сентябрь 2016 года он был исполняющим обязанности главы УЕФА в связи с дисквалификацией Мишеля Платини.

ФИФА направила письмо в федерацию, в котором напомнила о недопустимости вмешательства правительства в выборы нового президента организации.