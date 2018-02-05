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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Штраф за торговлю поддельными билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу—2018.

Источник: РИА "Новости"

Согласно официальному порталу правовой информации, размер штрафа для граждан составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета на игру, но не менее 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придётся заплатить от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

За торговлю поддельными билетами предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Юридические лица могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

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