Штраф за торговлю поддельными билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей

Согласно официальному порталу правовой информации, размер штрафа для граждан составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета на игру, но не менее 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придётся заплатить от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

За торговлю поддельными билетами предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Юридические лица могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.