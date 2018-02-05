Штраф за торговлю поддельными билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу—2018.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу—2018.
Согласно официальному порталу правовой информации, размер штрафа для граждан составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета на игру, но не менее 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придётся заплатить от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.
За торговлю поддельными билетами предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Юридические лица могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.