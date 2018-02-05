Около 500 тыс. болельщиков ожидают в Екатеринбурге за время ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Львиная доля туристов болельщиков, которые прибудут сюда, они будут из соседних регионов, тем не менее, мы активно готовимся к приему иностранных гостей», — сказала Э. Туканова.

По ее данным, к мундиалю в городе появится 15 информационных стоек для болельщиков.

«Также в 100 отелях Екатеринбурга будут находиться информационные стойки с информацией о маршрутах, о том какие игры будут проходить, это будет все на пяти языках, тех стран, которые участвуют в играх в Екатеринбурге», — добавила она.

Э. Туканова отметила, что в течение двух недель игр чемпионата Екатеринбург посетит около 500 тыс. болельщиков.

По ее словам, в ближайшее время в регионе стартует обучение к мундиалю сотрудников отелей, кафе и ресторанов.

Правительство Свердловской области сейчас готовится к обучению 750 сотрудников коллективных средств размещения. Там будут языковые курсы краткие, и упор мы делаем на тех сотрудниках, которые работают непосредственно с клиентами. Это сотрудники ресторанов, объектов питания и коллективных средств размещения, а также экскурсоводы. Эльмира Туканова

Как отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, на время игр чемпионата в Екатеринбурге будут работать волонтеры из соседних регионов.

«Существует специальная программа межвузовская, которая позволяет нам привлечь волонтеров из других городов, потому что существующих специалистов, особенно что касается не английского языка, может не хватить, поэтому будут специально привлечены наши партнеры из вузов Челябинска, Перми и других соседних уральских городов», — сказал М. Мальцев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.