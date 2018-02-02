Футбольный комментатор Черданцев выпустит книгу к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Эта книга для всех, кто интересуется футболом, и для кого проведение чемпионата мира в нашей стране — событие и повод узнать о футболе чуть больше.

Меня интересовали в первую очередь люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу, особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, и многие события обросли легендами и мифами. Ну и, конечно, главное в этой книге — люди. Истории, рассказанные ими", — цитирует пресс-служба слова Черданцева.

В «АСТ» добавили, что книга создавалась 2 года: автор побывал лично практически во всех странах, проводивших чемпионаты мира по футболу.