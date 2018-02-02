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10:23 (мск), источник: ТАСС

Футбольный комментатор Черданцев выпустит книгу к ЧМ-2018

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Георгий Черданцев в марте выпустит книгу «Истории чемпионатов мира», предисловие к которой написал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательской группы «АСТ».

Источник: РИА "Новости"

«Эта книга для всех, кто интересуется футболом, и для кого проведение чемпионата мира в нашей стране — событие и повод узнать о футболе чуть больше.

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Меня интересовали в первую очередь люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу, особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, и многие события обросли легендами и мифами. Ну и, конечно, главное в этой книге — люди. Истории, рассказанные ими", — цитирует пресс-служба слова Черданцева.

В «АСТ» добавили, что книга создавалась 2 года: автор побывал лично практически во всех странах, проводивших чемпионаты мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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