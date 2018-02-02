Панама: дебютант с тренером-старожилом

Источник: Спорт-Экспресс

ПАНАМА

Место в рейтинге ФИФА: 53-е (на 18.01.2018)

Главный тренер: Эрнан Дарио ГОМЕС

Капитан: Фелипе БАЛОЙ

Главные звезды: Блас ПЕРЕС, Фелипе БАЛОЙ, Хайме ПЕНЕДО, Луис ТЕХАДА.

ТРЕНЕР

Главный творец панамского чуда — Эрнан Дарио Гомес. Если его нынешняя команда является дебютантом мировых чемпионатов, то для 61-летнего колумбийца турнир в России станет третьим по счету, причем всякий раз он выводил в финальный раунд новую сборную. В 1998-м это была еще не вырастившая поколение новых звезд Колумбия с почти 37-летним Вальдераммой. В 2002-м — такой же, как Панама, новичок Эквадор. Как и предполагали многие, эта южноамериканская сборная не выжила в группе смерти, но говорить о себе заставила, когда в заключительном туре, не имея серьезной мотивации, оставила без плей-офф Плетикосу, Олича и их партнеров по хорватской сборной. Чемпионата мира-2014 Гомес лишил себя сам, несколько раз ударив женщину, что стоило ему работы в Колумбии. А когда на этот же турнир при благоприятных раскладах не пробилась Панама, руководство местной федерации решило поставить на Гомеса и сорвало банк.

ЗВЕЗДЫ

В любой команде звезд принято искать в атаке, и Панама — не исключение. Правда, панамские форварды немолоды. Лучшему снайперу в истории сборной Луису Техаде уже 35 лет, а Бласу Пересу — на год больше. Неудивительно, что чаще и результативнее уже играет Габриэль Торрес, не снискавший славы в Швейцарии и недавно перебравшийся в чилийскую лигу. Однако на слуху сейчас его однофамилец Роман, ставший автором исторического гола, обеспечившего Панаме путевку в Россию. Именем защитника, сделавшего себе татуировку с памятной датой, даже предложили назвать стадион. Впечатляет по панамским меркам послужной список Торреса — трехкратного чемпиона Колумбии и победителя американской МЛС в составе «Сиэтл Саундерс». В Европе панамцев практически нет, но как раз за бухарестское «Динамо» выступает основной голкипер Пенедо.

ТАКТИКА