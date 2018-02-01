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19:32 (мск), источник: ТАСС

Украина отказалась от квоты на билеты ЧМ-2018 по футболу

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Об этом говорится в официальном заявлении пресс- службы ФФУ.

«ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018», — заявили в федерации.

В декабре 2017 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу. 31 января стало известно, что федерация не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет переговоры с футбольными федерациями и организациями болельщиков о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в России.

«Мы беседуем с различными федерациями… Мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанатов о том, как они могут поднимать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России», — сказал Климкин.

Сборная Украины не примет участия в чемпионате мира. В своей отборочной группе украинские футболисты заняли третье место, пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии. Украина не играла на чемпионатах мира по футболу с 2006 года.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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