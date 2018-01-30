Строящийся к ЧМ-2018 стадион в Калининграде будет готов к апрелю

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«Строители меня заверили, что уже к 1 апреля <…> стадион будет сдан и будет сдана, самое главное, вся инфраструктура [на острове Октябрьский]», — сказал Беглов, отметив, что есть определенные отставания.

Полпред обратил внимание на развития острова, где строится стадион. По его словам, ранее район практически не использовался из-за сложны грунтов, но строительство стадиона и инфраструктуры к чемпионату открыло новые возможности для развития этой территории.

Остров Октябрьский, где возводится стадион к чемпионату мира, находится в центральной части Калининграда. Стадион размещен на площадке в 22 га. К турниру на нем будет развернута улично-дорожная сеть, парковочные места, появятся зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя. После проведения ЧМ-2018 планируется комплексное развитие территории для комфортного отдыха горожан и занятий спортом.