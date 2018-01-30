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21:15 (мск), источник: ТАСС

Строящийся к ЧМ-2018 стадион в Калининграде будет готов к апрелю

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в Калининграде и вся инфраструктура на острове Октябрьский будут готовы к апрелю 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам по итогам поездки в Калининградскую область полпред президента в Северо- Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Строители меня заверили, что уже к 1 апреля <…> стадион будет сдан и будет сдана, самое главное, вся инфраструктура [на острове Октябрьский]», — сказал Беглов, отметив, что есть определенные отставания.

Полпред обратил внимание на развития острова, где строится стадион. По его словам, ранее район практически не использовался из-за сложны грунтов, но строительство стадиона и инфраструктуры к чемпионату открыло новые возможности для развития этой территории.

Остров Октябрьский, где возводится стадион к чемпионату мира, находится в центральной части Калининграда. Стадион размещен на площадке в 22 га. К турниру на нем будет развернута улично-дорожная сеть, парковочные места, появятся зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя. После проведения ЧМ-2018 планируется комплексное развитие территории для комфортного отдыха горожан и занятий спортом.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам областного Министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов.

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