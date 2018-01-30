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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА одобряет: стадион в Петербурге прошел еще одну проверку перед ЧМ-2018

Новые станции метро, пешеходный мост и выкатное поле — в репортаже «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

30 января на стадионе «Санкт-Петербург» прошел очередной операционный визит совместной делегации ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018». На 11:00 была назначена встреча представителей СМИ с главными действующими лицами делегации: директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом, председателем оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным и вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным. Однако Сорокина в итоге заменил операционный директор оргкомитета Дмитрий Годунов.

БДИТЕЛЬНАЯ ОХРАНА И УНИКАЛЬНЫЙ СТАДИОН

В Петербурге закончилось короткое потепление, на улице установился крепкий минус, так что 15-минутный путь до стадиона от метро через живописный Приморский парк Победы хотелось преодолеть бегом. На проходной стадиона образовался затор: служба безопасности ответственно подошла к своей работе — досмотр нескольких десятков человек с камерами наперевес занял около часа, так что неторопливая прогулка делегации по арене была очень кстати. Начало беседы было отложено, зато никто не опоздал.

Петербургский мороз сразу же отметил Дмитрий Годунов, в приветственной речи сказавший об уникальности стадиона «Санкт-Петербург»:

— Кубок Конфедераций и все, что происходило после него, наглядно показали: эта арена — уникальный в инженерном смысле объект, который позволяет проводить любые культурные и спортивные мероприятия. Сейчас на улице холодно, а внутри комфортно и тепло. Мы уверены, что во время ЧМ-2018 этот стадион будет одним из наиболее ярких и интересных для гостей турнира. Будет ли закрываться крыша в дождь? В нормальном режиме она будет открыта, но в случае экстремальной ситуации и непогоды главный координатор ФИФА может принять положительное решение о ее закрытии.

Комплименты арене не стал скрывать и Колин Смит. Он признался, что рад вновь вернуться в Санкт-Петербург — за 135 дней до старта чемпионата мира. Смит поблагодарил правительство города и оргкомитет за поддержку и помощь на протяжении всего времени совместной работы и отметил, что большим подспорьем для ФИФА является факт постоянного использования стадиона «Зенитом»:

— Этот стадион нам прекрасно знаком по Кубку Конфедераций, и мы рады тому, как идет организация и наладка рабочих процессов к чемпионату мира. Для ФИФА очень хорошо, что такой большой клуб, как «Зенит», на постоянной основе проводит здесь свои домашние матчи и таким образом активно участвует в отладке различных систем: транспортных, логистических и так далее.

Стадион «Санкт-Петербург» | Источник: Спорт-Экспресс

ГАЗОН И ВЫКАТНОЕ ПОЛЕ

За спиной членов делегации красиво зеленело поле, над которым были установлены специальные лампы, прогревающие траву. О газоне говорили много, в основном Игорь Албин, упомянувший также о планах правительства города на футбольную арену.

— Как видите, на стадионе сейчас постелен новый газон, — сказал он. — Все технические регламентные мероприятия будут проводиться в течение футбольного сезона 2018 года, чтобы он в хорошем рабочем состоянии был подготовлен к чемпионату мира. Скорее всего, к началу турнира еще одна смена газона не потребуется. Отдельное спасибо агрономам и специалистам футбольного клуба «Зенит» за бережное и внимательное отношение к спортивному объекту. По решению правительства города до конца февраля стадион «Санкт-Петербург» будет передан в концессию «Зениту».

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Про знаменитое выкатное поле и медиацентр, который мешал его выкатыванию, задавалось столько вопросов, что вице-губернатор в какой-то момент начал, посмеиваясь, переглядываться с Годуновым. Впрочем, отвечал неизменно серьезно:

— На внешнем периметре выкатного поля уже закончены работы по демонтажу медиацентра, в скором времени будет проведен пробный выкат. Проблем возникнуть не должно, но это зависит от погодных условий и решения технических специалистов. По предварительному графику все произойдет в апреле. Также до конца февраля в соответствии с проектом будет смонтирован новый медиацентр.

29 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПРОБНОГО ЗАПУСКА НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

Еще одна волновавшая всех тема — новые станции петербургского метрополитена, которые должны упростить попадание болельщиков на стадион. Вице-губернатор подробно остановился на вопросе финансирования и даже назвал конкретную дату пробного запуска.

— Сметная стоимость двух станций метро — «Новокрестовская» и «Беговая», — и перегонного туннеля, которые строятся непосредственно к чемпионату мира, превышает 30 миллиардов рублей, — отметил Албин. — Порядка 12 миллиардов — это помощь федерального бюджета в создании транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. На Крестовском острове также будет построен временный объект — пешеходный мост, он соединит станцию метро «Новокрестовская» и зону стадиона. Все объекты планируются к вводу до конца апреля. 29 апреля будет проведено испытание обеих станций с пассажирами и болельщиками перед матчем «Зенит» — ЦСКА.

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На неоднократные вопросы о том, будут ли работать новые станции в дни матчей, точного ответа не дал ни один из спикеров. Общий посыл их комментариев сводился к следующему: есть задача обеспечить болельщикам максимальный комфорт по пути на стадион, но итоговое решение по графику работы станций будет принято позже и сообща.

На этом встреча была закончена. Завтра и послезавтра делегация будет работать в Москве, где побывает на стадионах «Лужники» и «Открытие-Арена».

…На обратном пути никакого затора на проходной, разумеется, не было. Как только тепло уникального с инженерной точки зрения стадиона осталось за спиной, морозный воздух напомнил о том, какое число на календаре. Но путь от арены до метро через парк от этого не стал менее живописным.

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