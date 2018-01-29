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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера РФ Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к ЧМ-2018, отмечает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодёжной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В обновлённом распределении обязанностей у Мутко пункт, касавшийся чемпионата мира, заменён более широкой формулировкой — «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».

В пресс-службе Мутко пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.

Согласно источнику, распределение обязанностей между вице-премьерами было уточнено распоряжением главы правительства в январе.

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