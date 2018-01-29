Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил полномочия
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил полномочия
Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодёжной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В обновлённом распределении обязанностей у Мутко пункт, касавшийся чемпионата мира, заменён более широкой формулировкой — «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».
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Согласно источнику, распределение обязанностей между