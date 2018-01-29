Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодёжной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В обновлённом распределении обязанностей у Мутко пункт, касавшийся чемпионата мира, заменён более широкой формулировкой — «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».



В пресс-службе Мутко пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.