Сенегал: тренер-легенда и звезда «Ливерпуля»
Сегодня мы завершаем представление команд, которые сыграют на мировом первенстве в России в группе Н.
Сегодня мы завершаем представление команд, которые сыграют на мировом первенстве в России в группе Н.
СЕНЕГАЛ
Место в рейтинге ФИФА: 24-е (на 18.01.2018).
Главный тренер: Алиу СИССЕ.
Капитан: Шейху КУЯТЕ.
Главные звезды: Садио МАНЕ, Шейху КУЯТЕ, Калиду КУЛИБАЛИ, БАЛЬДЕ КЕЙТА, Диафра САКО.
Соперники по группе на ЧМ-2018: Польша, Колумбия, Япония.
ТРЕНЕР
Если вдруг потребуется написать историю успехов сенегальского футбола — можно смело брать в соавторы нынешнего наставника сборной Алиу Сиссе. В послужном списке «Львов Теранги» их совсем немного, и ко всем имеет отношение 41-летний специалист. 16 лет назад он был капитаном команды, завоевавшей первые — серебряные — медали Кубка Африки и через несколько месяцев после выхода в финал континентального первенства принявшей участие в своем первом чемпионате мира.
Олимпийским принципом сенегальцы не довольствовались и повторили высшее достижение африканского футбола, с первой попытки добравшись до четвертьфинала. Чтобы снова стать участником планетарного футбольного форума, руководству сенегальского футбола потребовалось
ЗВЕЗДЫ
Принято считать, что для создания крепкой команды необходим хребет, который образуют футболисты с должным набором игровых и лидерских качеств. У Сенегала с этим полный порядок, ведь в обороне есть неаполитанец Кулибали, в центре поля — Куяте из «Вест Хэма», а в богатой талантами атакующей линии — Мане. Осенью его замучили травмы, однако в сборную Садио примчался, едва закрыв больничный, и «Ливерпуль» отправил в командировку со своей звездой физиотерапевта. В решающем матче с ЮАР, который пришлось переигрывать
ТАКТИКА
«Львы Теранги» могут сыграть в два нападающих (4−4−2 или 4−4−1−1), однако более привычной для них является расстановка 4−5−1. При переходе в атаку она в полной мере раскрывает таланты фланговых игроков, фактически трансформируясь в 4−3−3. Мощный кулак в лице трех центральных полузащитников развязывает руки Мане, Бальде Кейта, Сако.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА
Первое и единственное доселе появление сборной Сенегала на мировом первенстве в 2002 году было воспринято сдержанно и даже с удивлением. А после жеребьевки, отправившей новичка на съедение французам, уругвайцам и датчанам, специалисты и профессиональные прорицатели, не сговариваясь, отвели ему последнее место в группе.
Каково же было потрясение миллионов любителей футбола по окончании выставочного матча, состоявшегося 31 мая в Сеуле, где дебютанты смертельно ранили фаворита — сборную Франции, явившуюся на турнир в чемпионских регалиях. Арбитр из Объединенных Арабских Эмиратов
Выйдя в
В пяти матчах сенегальцы добыли две победы, дважды сыграли вничью и только раз проиграли, завершив турнир с положительной разностью мячей 7−6. За это время схлопотали 14 желтых карточек с вкраплением одной красной. Их соперники получили 12 «горчичников». Расклад таков: 1−1 с Францией, 2 (1)-4 с Данией, 7−5 с Уругваем, 2−0 со шведами и 2−2 с турками.
Пенальти пробивались трижды: один — 6 июня в Тэгу в матче с Данией, реализовал 11-метровый на 16-й минуте при нулевом счете датчанин Даль Томассон; а 11 июня в кровопролитной битве с Уругваем в Сувоне (где свирепствовал голландский судья Вегереф) с 12 «горчичниками» и шестью голами с белой точки забиты еще два — на 20-й минуте счет открыл Фадига, а закрыл на 88-й уругваец Рекоба.
Столь подробный рассказ, не вписывающийся в закон статистического жанра, позволил автору избежать обязательных таблиц, касающихся соперников сборной Сенегала, судей и пеналей, своего и чужих. После упоминания тренера и капитанов отпадет необходимость еще в двух реестрах. Несомненного успеха африканская команда добилась под руководством гражданина Франции Брюно Метсю, появившегося на свет божий 28 января 1954 года. В четырех матчах выводил товарищей на поле с капитанской повязкой Алиу Сиссе. Игру с Данией он пропустил, и его почетную обязанность исполнил еще один Диоп — Пап Малик.
С бомбардирами и «гвардейцами» познакомят вас мои соратники, ставшие верными друзьями, — цифры. Осознавая вину перед ними (немало их хлеба сегодня съел), передаю наконец им слово. Представят они (надеюсь, в лучшем виде) поименно 18 игроков (средний возраст — 24,7 года) с необходимыми анкетными данными и прочими причиндалами.
Чуть было не забыл (никак не угомонюсь), в списке отражены не все цифровые характеристики вратаря Тони Сильвы. Восполню их. Пропускал он в среднем по 1,20 гола за игру. Ворота защищал все 466 минут, и каждый из шести мячей попадал в них,