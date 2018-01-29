Сенегал: тренер-легенда и звезда «Ливерпуля»

Источник: Спорт-Экспресс

СЕНЕГАЛ

Место в рейтинге ФИФА: 24-е (на 18.01.2018).

Главный тренер: Алиу СИССЕ.

Капитан: Шейху КУЯТЕ.

Главные звезды: Садио МАНЕ, Шейху КУЯТЕ, Калиду КУЛИБАЛИ, БАЛЬДЕ КЕЙТА, Диафра САКО.

Соперники по группе на ЧМ-2018: Польша, Колумбия, Япония.

ТРЕНЕР

Если вдруг потребуется написать историю успехов сенегальского футбола — можно смело брать в соавторы нынешнего наставника сборной Алиу Сиссе. В послужном списке «Львов Теранги» их совсем немного, и ко всем имеет отношение 41-летний специалист. 16 лет назад он был капитаном команды, завоевавшей первые — серебряные — медали Кубка Африки и через несколько месяцев после выхода в финал континентального первенства принявшей участие в своем первом чемпионате мира.

Олимпийским принципом сенегальцы не довольствовались и повторили высшее достижение африканского футбола, с первой попытки добравшись до четвертьфинала. Чтобы снова стать участником планетарного футбольного форума, руководству сенегальского футбола потребовалось наконец-то узреть пророка в своем отечестве. В Алиу поверили благодаря его работе с молодежкой и доверили главную сборную страны, не став продлевать контракт с французом Аленом Жирессом, провалившимся на Кубке Африки-2015.

ЗВЕЗДЫ

Принято считать, что для создания крепкой команды необходим хребет, который образуют футболисты с должным набором игровых и лидерских качеств. У Сенегала с этим полный порядок, ведь в обороне есть неаполитанец Кулибали, в центре поля — Куяте из «Вест Хэма», а в богатой талантами атакующей линии — Мане. Осенью его замучили травмы, однако в сборную Садио примчался, едва закрыв больничный, и «Ливерпуль» отправил в командировку со своей звездой физиотерапевта. В решающем матче с ЮАР, который пришлось переигрывать из-за скандальной дисквалификации арбитра, обеспечившего заранее оговоренный результат, именно Мане организовал победный гол Сако и с чувством выполненного долга вернулся в Англию.

ТАКТИКА

«Львы Теранги» могут сыграть в два нападающих (4−4−2 или 4−4−1−1), однако более привычной для них является расстановка 4−5−1. При переходе в атаку она в полной мере раскрывает таланты фланговых игроков, фактически трансформируясь в 4−3−3. Мощный кулак в лице трех центральных полузащитников развязывает руки Мане, Бальде Кейта, Сако.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА

Первое и единственное доселе появление сборной Сенегала на мировом первенстве в 2002 году было воспринято сдержанно и даже с удивлением. А после жеребьевки, отправившей новичка на съедение французам, уругвайцам и датчанам, специалисты и профессиональные прорицатели, не сговариваясь, отвели ему последнее место в группе.

Каково же было потрясение миллионов любителей футбола по окончании выставочного матча, состоявшегося 31 мая в Сеуле, где дебютанты смертельно ранили фаворита — сборную Франции, явившуюся на турнир в чемпионских регалиях. Арбитр из Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Буйсаим зафиксировал единственный в матче гол. Забил его Пап Буба Диоп. Следующую встречу с Данией сенегальцы по милости гватемальского арбитра Батреса доигрывали вдесятером, но очко сберегли — 1:1. А в заключительном матче в группе на виду у опешившей публики едва не разгромили Уругвай: к 39-й минуте на электронном табло светились цифры 3 и 0. Самоуспокоенность, возможно, отсутствие опыта не позволили довести дело до победного конца — южноамериканцы едва унесли ноги — 3:3. Спасенный матч, вместе с ним и очко не позволили двукратным чемпионам мира продолжить турнир, как и французам.

Выйдя в плей-офф, Сенегал продолжил триумфальное шествие. В 1/8 финала он убрал с дороги шведов — 1:0. На 104-й минуте, как только мяч побывал в шведских воротах (гол забил Анри Камара), парагвайский судья Акино игру остановил. В тот год еще действовало правило золотого гола или внезапной смерти: в дополнительное время встреча прерывалась сразу после забитого мяча. В четвертьфинале со сборной Турции это правило сыграло уже против сенегальцев. Нулевой счет держался до 94-й минуты. Гол Ильхана (он вывел турок в полуфинал и вернул представителя Черной Африки на родной континент) зафиксировал и чуть позже запротоколировал колумбийский арбитр Хулиан Руис.

В пяти матчах сенегальцы добыли две победы, дважды сыграли вничью и только раз проиграли, завершив турнир с положительной разностью мячей 7−6. За это время схлопотали 14 желтых карточек с вкраплением одной красной. Их соперники получили 12 «горчичников». Расклад таков: 1−1 с Францией, 2 (1)-4 с Данией, 7−5 с Уругваем, 2−0 со шведами и 2−2 с турками.

Пенальти пробивались трижды: один — 6 июня в Тэгу в матче с Данией, реализовал 11-метровый на 16-й минуте при нулевом счете датчанин Даль Томассон; а 11 июня в кровопролитной битве с Уругваем в Сувоне (где свирепствовал голландский судья Вегереф) с 12 «горчичниками» и шестью голами с белой точки забиты еще два — на 20-й минуте счет открыл Фадига, а закрыл на 88-й уругваец Рекоба.

Столь подробный рассказ, не вписывающийся в закон статистического жанра, позволил автору избежать обязательных таблиц, касающихся соперников сборной Сенегала, судей и пеналей, своего и чужих. После упоминания тренера и капитанов отпадет необходимость еще в двух реестрах. Несомненного успеха африканская команда добилась под руководством гражданина Франции Брюно Метсю, появившегося на свет божий 28 января 1954 года. В четырех матчах выводил товарищей на поле с капитанской повязкой Алиу Сиссе. Игру с Данией он пропустил, и его почетную обязанность исполнил еще один Диоп — Пап Малик.

С бомбардирами и «гвардейцами» познакомят вас мои соратники, ставшие верными друзьями, — цифры. Осознавая вину перед ними (немало их хлеба сегодня съел), передаю наконец им слово. Представят они (надеюсь, в лучшем виде) поименно 18 игроков (средний возраст — 24,7 года) с необходимыми анкетными данными и прочими причиндалами.