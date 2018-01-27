Гид по чемпионату мира-2018

Источник: Спорт-Экспресс

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИЕХАТЬ В РОССИЮ

В соответствии с регламентом каждая из 32 сборных обязана прибыть на территорию нашей страны не позднее, чем за пять дней до своего стартового матча. Напомним, что первые игры в группах пройдут с 14 по 19 июня.

ГДЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ СБОРНЫЕ

Для проживания могут использоваться только гостиницы и базы, у которых заключены контракты с ФИФА или компанией, уполномоченной ФИФА. В каждом из городов турнира будут специальные отели, в которых должны селиться соперники перед матчем. Как правило, необходимо будет провести в таком отеле ночь перед игрой и ночь после игры. И только потом возвращаться на базу. То есть каждый раз команды будут уезжать с баз примерно на три дня.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Любая из команд-участниц чемпионата мира вправе проводить товарищеские и/или подготовительные матчи на территории страны-хозяйки (то есть в России) — начиная с момента приезда и до старта финального турнира. При этом должны соблюдаться некоторые условия.

Необходимо получить предварительное согласие Российского футбольного союза и Международной федерации футбола. ФИФА, в частности, может не дать добро на проведение игр в последние четыре недели перед стартом ЧМ-2018, чтобы гарантировать качество полей. При этом почти наверняка товарищеские встречи не разрешат проводить на аренах, где будут проходить матчи мирового первенства. Использование стадионов, выделенных для тренировок команд во время ЧМ, будет прежде всего зависеть от погодных условий и качества газона.

ПЕРЕДАЧА СТАДИОНОВ ФИФА

Каждый из стадионов должен передаваться в исключительное пользование ФИФА как минимум за 15 дней до первого события на арене на турнире (первого матча, тренировки или какого-либо мероприятия, имеющего отношение к ЧМ). Стадионы остаются в распоряжении ФИФА и в течение трех дней после их последнего использования.

Тренировочные поля и базы для команд и арбитров должны передаваться ФИФА не позднее чем в конце мая. Чтобы обеспечить качество этих полей, на них запрещается проводить футбольные матчи начиная с середины мая.

За пять дней до своей первой игры на турнире каждая из сборных обязана проводить занятия (за исключением предматчевого) только на официальных тренировочных базах и полях.

ЗАНЯТИЯ НА АРЕНАХ ТУРНИРА

В зависимости от погодных условий каждой из команд разрешается проводить часовую тренировку накануне игры на стадионе, где она должна пройти. Как правило, занятия двух команд должен разделять перерыв продолжительностью как минимум один час.

Если поле не находится в хорошем состоянии, или же оно может ухудшиться в результате тренировки, ФИФА вправе выделить для занятия только часть поля, сократить время тренировки или полностью ее отменить.

Например, во время ЧМ-2010 на стадионе в городе Порт-Элизабет газон очень быстро испортился, и затем на протяжении почти всего турнира предматчевые занятия там не проводили — берегли траву.

Предматчевая разминка может проходить в течение 30 минут непосредственно на поле, если позволяет погода. В ином случае для упражнений выделят только часть поля, сократят время разминки или перенесут ее в другое место.

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Каждая из сборных обязана организовать определенные мероприятия для средств массовой информации — например, открытые на 15 минут тренировки и предматчевые пресс-конференции.

Но будут периодически и встречи с болельщиками — в виде все тех же открытых тренировок. В Бразилии в 2014-м на них пускали по бесплатным билетам, распространявшимся местным оргкомитетом и уполномоченными им структурами. Понятно, тренировочные базы — не стадион, вместимость трибун ограничена, потому попасть на занятие удавалось далеко не всем желающим.

И у журналистов случались проблемы. Как-то толпе фотографов, тележурналистов и репортеров очень долго пришлось ждать, пока разрешат издалека посмотреть на Неймара и его партнеров.

РАЗМЕРЫ ПОЛЯ

Размеры игрового поля на стадионах должны быть следующие: длина — 105 метров, ширина — 68 метров. А с учетом зон для разминки и позиций фотографов устанавливается такой минимум: длина — 125 метров, ширина — 85 метров.

Таких же размеров (105×68) должны быть и поля на тренировочных базах, если иное не согласовано с ФИФА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШИ

На стадионах с выдвижной крышей решение о ее использовании принимает координатор от ФИФА после консультаций с судьей и представителями команд. Вердикт объявляется на предматчевом совещании. Но он может быть позже уточнен в зависимости от погодных условий.

Если матч начинается с выдвинутой крышей, она должна оставаться закрытой до финального свистка. Но если она была задвинута, а погода ухудшилась, крышу можно выдвинуть и оставить в таком положении до конца игры.

ЗАЯВКА НА ЧМ

Первоначально каждая футбольная ассоциация, чья команда выступает на чемпионате мира, должна отправить в секретариат ФИФА расширенный список игроков — до 30 человек. Крайний срок передачи такого списка дополнительно определят в отдельном циркулярном письме.

На основании этого списка затем будет составлена окончательная заявка из 23 игроков (обязательно включая трех вратарей). К ним добавят 27 официальных лиц, входящих в делегацию.

Только эти 23 футболиста имеют право сыграть на ЧМ. Им присвоят номера с 1-го по 23-й. Причем первый отдадут одному из вратарей.

Игрок, внесенный в заявку, может быть заменен только в виде исключения — в случае серьезной травмы. Замену производят с письменного разрешения медицинского комитета ФИФА не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды. Новый футболист не обязан входить в расширенный список.

ПАСПОРТ

Перед началом турнира каждый игрок должен подтвердить свою личность, гражданство и возраст, предъявив действующий паспорт с фотографией (и указанием дня, месяца и года рождения). Игроки без паспорта к участию в турнире не допускаются.

ОТДЫХ ПЕРЕД ЧМ

В январе прошлого года совет ФИФА определил период перед чемпионатом мира, в течение которого футболистам, попавшим в расширенный список, необходимо предоставить короткий отпуск.

20 мая они должны провести последний матч за клуб (исключение составят те, кому играть в финале Лиги чемпионов). А с 21-го по 27-е — получить неделю отдыха. Для подготовки к ЧМ-2018 используется период с 28 мая по 13 июня.

КОМПЕНСАЦИЯ КЛУБАМ

Каждому из клубов, чей футболист отправится на мировое первенство, ФИФА обязалась выплатить компенсацию. В общей сложности на выплаты за 736 игроков выделят примерно 209 миллионов долларов. Каждый день одного футболиста начиная с 1 июня и до дня прекращения участия в турнире будет стоить 8530 долларов. Независимо от того, выйдем он хотя бы раз на поле или нет.

ПРИБЫТИЕ НА МАТЧ И ЗАЯВКА НА ИГРУ

Каждая команда обязана прибыть на матч не позднее, чем за полтора часа до его начала. Как правило, для автобуса любой сборной организуется беспрепятственное передвижение по городу и предоставляется сопровождение — полицейские на автомобилях и мотоциклах. Кроме того, в дни матчей вокруг арен создается многокилометровая запретная зона для частного транспорта. Перекрывается и движение на улицах, по которым следуют автобусы с командами.

Заявка на игру (включая стартовый состав) передается координатору от ФИФА после приезда на стадион — не позднее, чем за 85 минут до начала встречи. В протокол включаются все 23 футболиста (11 — стартовый состав, 12 — запасные).

Любого из 11 игроков «старта» можно заменить — если он вдруг плохо себя почувствует или получит травму на разминке. Но в таком случае замененный не может считаться в этом матче запасным и не может позднее выйти на поле. При этом он вправе находиться на скамейке запасных, и его могут пригласить на допинг-контроль.

В техническую зону допускаются 23 человека — 12 запасных и 11 официальных лиц, входящих в делегацию. При условии, что они не дисквалифицированы.

МЯЧ

Мячи поставляет ФИФА. Каждой федерации передаются 30 мячей после жеребьевки финального турнира. Еще 30 мячей команда получает после прибытия в Россию. Только эти мячи можно использовать для предматчевых разминок на официальных стадионах.

ФОРМА

Примерно за два месяца до старта ЧМ ФИФА проинформирует каждую из сборных, в какой форме она выйдет на тот или иной матч турнира.

Каждый из участников обязан иметь комплект вратарских свитеров без имени и номера. Эти свитера используют только в крайних случаях — когда в ходе матча место голкипера должен будет занять полевой игрок.

МЕДАЛИ И ПРИЗЫ

Трем призерам чемпионата мира вручат комплекты из 50 медалей: золотых — победителю, серебряных — неудачнику финала, бронзовых — выигравшему матч за 3-е место.

После окончания турнира ФИФА вручит следующие призы:

— «Золотую бутсу», «Серебряную бутсу» и «Бронзовую бутсу» — лучшим бомбардирам.

— «Золотой мяч», «Серебряный мяч» и «Бронзовый мяч» — лучшим игрокам.

— «Золотая перчатка» — лучшему вратарю.

— приз лучшему молодому футболисту.

— приз «Честной игры».

Если двое и более игроков забьют одинаковое число мячей, лучшего определят по числу голевых передач. Подсчетом займется группа технических экспертов ФИФА. Следующим критерием станет время, проведенное на поле и потраченное в среднем на один гол.