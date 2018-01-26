Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Реакция МИД на встречу в Париже, куда Россию не пригласили
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эйбар
Футбол. Зарубежный
27.01
Депортиво
Леванте
Футбол. Зарубежный
27.01
РБ Лейпциг
Гамбург
Футбол. Зарубежный
27.01
Боруссия Д
Фрайбург
Все события
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Четыре золота, два десятка медалей: что ждет Россию в Пхенчхане
Погребняк прокомментировал расторжение контракта с «Динамо»
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
13Российские пары покорили Европу
20:40 (мск), источник: ТАСС

РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с высказываниями президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о российской сборной. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Свенсен в интервью норвежским СМИ призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии», — сказал Алаев.

«В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов “fair-play”. “Fair-play” — это не только про поведение футболистов на поле, это и спорт без политики, без дискриминации, и, прежде всего, это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами», — добавил он.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Четыре золота, два десятка медалей: что ждет Россию в Пхенчхане
Погребняк прокомментировал расторжение контракта с «Динамо»
«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Вольфганг Пихлер: Мне повезло, но решения по россиянам абсурдны
МОК: Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь