РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Свенсен в интервью норвежским СМИ призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии», — сказал Алаев.

«В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов “fair-play”. “Fair-play” — это не только про поведение футболистов на поле, это и спорт без политики, без дискриминации, и, прежде всего, это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами», — добавил он.