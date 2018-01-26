Япония: Хонда возвращается в Россию

Источник: AFP 2018

ЯПОНИЯ

Место в рейтинге ФИФА: 56-е (на 18.01.2018).

Главный тренер: Вахид ХАЛИЛХОДЖИЧ (Босния, 65 лет).

Капитан: Макото ХАСЕБЕ.

Главные звезды: Синдзи КАГАВА, Кейсуке ХОНДА, Юто НАГАТОМО, Макото ХАСЕБЕ, Синдзи ОКАДЗАКИ.

Соперники по группе на ЧМ-2018: Польша, Колумбия, Сенегал.

ТРЕНЕР

Главный тренер японской сборной босниец Вахид Халилходжич принял команду в марте 2015 года — за несколько месяцев до начала отборочного этапа. Его предшественник, мексиканец Хавьер Агирре, проработал около полугода, не смог найти общий язык с игроками, и в результате федерация футбола сделала ставку на специалиста, сотворившего одну из мини-сенсаций на ЧМ-2014. Сборная Алжира, ведомая Халилходжичем, смогла тогда выйти из группы в 1/8 финала, где ее сопротивление лишь в дополнительное время смогли сломить будущие чемпионы — немцы.

Халилходжич расположил к себе футболистов, подобрал в трудный момент нужные слова и настроил команду на решающий рывок, завершившийся красивой победой над прямым конкурентом — Австралией — в предпоследнем туре (2:0). Этим летом в России он будет стараться поднять собственную тренерскую (и командную, разумеется) планку еще выше — как минимум выше 1/8 финала.

ЗВЕЗДЫ

На поле в ряде матчей игроков вдохновлял на подвиги нестареющий лидер, легенда, идол — лестные эпитеты подбирать можно бесконечно — бывший армеец Кейсуке Хонда, выступающий сейчас за мексиканскую «Пачуку». ЧМ-2018 станет для одного из лучших бомбардиров в истории японской сборной третьим мировым первенством. В России Хонда отметит десятилетие карьеры в национальной команде, лучше подарка для такой круглой даты придумать сложно.

Японскую атаку вместе с ним активно поддерживает полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава (6 голов в отборочном турнире). Синдзи Окадзаки — участник чемпионского парада «Лестера» — 2016.

ТАКТИКА

Японцы предпочитают более осторожный стиль игры и уделяют много внимания обороне, предпочитая расстановку 4−2−3−1 — насыщенный центр поля, усиленная опорная зона. При этом за счет флангов нападения команда моментально переходит в контратаку, раскрываясь как веер, и благодаря мобильности Окадзаки и Кагавы, часто меняющихся местами в центре нападения, доставляет противнику массу неприятностей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Сборная Японии впервые показала себя миру в конце прошлого века. А в нынешнем ни один турнир без нее не обходится. Чтя принцип Пьера де Кубертена, японцы удовлетворяются самим фактом участия. Что же до спортивных результатов — голов, очков, престижных мест — это их (такое создается впечатление) мало волнует. Во всяком случае, итоги их выступлений весьма скромны. Наивысшие достижения — два выхода из группы.

Статистиков обезоружили, рассказывать практически не о чем. Ну разве что констатировать полное отсутствие хет-триков, даже дублей, о крупных победах и говорить нечего. Правда, и поражений таких немного, всего два: с одинаковым счетом 1:4 проиграли в 2006-м Бразилии, в 2014-м — Колумбии.

Процент мячей, забитых резервистами, чуть выше среднего — 14,29 (2 из 14). Бывает и хуже. В группе Н, которую обозреваем, поляки значительно им уступают. Если помните, у них те же два гола, но из 39 командных (в 1938-м замены не разрешались), процент жалкий — 5,13, почти в три раза уступает японскому.