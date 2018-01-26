Лоран Блан: «Россия станет главным местом планеты»

Источник: Известия

С приближением мирового первенства Россию всё чаще стали посещать легенды мирового футбола. Так, недавно визит в Москву совершил титулованный французский игрок и тренер, чемпион мира и Европы Лоран Блан. За свою продолжительную карьеру он успел поиграть за «Наполи», «Марсель», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и другие знаменитые клубы. В российской столице Лоран Блан посетил Гайдаровский форум, где принял участие в дискуссии «Долгосрочное наследие чемпионата мира по футболу — 2018: экономические и человеческие факторы». В эксклюзивном интервью «Известиям» легендарный игрок поделился эмоциями от поездок в Россию, рассказал о грядущем чемпионате мира и шансах команд-участниц, о главных задачах и проблемах, с которыми может столкнуться наша страна в преддверии мундиаля, а также о своей карьере.

— Вы довольны организацией жеребьевки чемпионата мира в Москве, в которой вы участвовали в качестве ассистента?

— Всё прошло отлично, мне очень понравилось, как российская сторона организовала это мероприятие. С удовольствием принял участие в этом событии. Тем более было подобрано очень интересное место для его проведения — Кремль. Очень символично, ведь это самое сердце вашей страны, это имеет огромное значение для граждан.

— Известно, что вы бывали в России и в юности…

— Мой приезд на жеребьевку ЧМ стал первым визитом в вашу страну за долгое время. По-моему, я не был тут около 20 лет. Меня поразило, как изменилась Россия и непосредственно Москва с тех пор.

— Что вам больше всего нравится в современной России?

— Город изменился до неузнаваемости, он стал намного лучше. У Москвы и России в целом уникальная история. Но, на мой взгляд, нужно немного подумать над тем, как правильно показывать ее людям. Чемпионат мира как событие международного масштаба может помочь в этом. Для городов, где пройдут матчи мундиаля, очень важен этот турнир. Нужно показать гостям, как изменилась Россия — в лучшую сторону. Уверен — тот, кто здесь побывает, точно захочет вернуться.

— В 1999 году вы с французским «Марселем» проиграли в «Лужниках» итальянской «Парме» в финале Кубка УЕФА. Помните ту встречу?

— Да, конечно. Но от той игры у меня не самые приятные впечатления.

— Уже видели, как изменились «Лужники»? Этот стадион достоин финала главного футбольного турнира на планете?

— К сожалению, мне еще не удалось побывать в обновленных «Лужниках». Но я проезжал мимо этой арены и видел стадион с внешней стороны. Как я понял, он сохранил исторический облик. Но мне сказали, что внутри «Лужники» стали совсем другими — очень современными. В июне-июле я обязательно приеду в Россию снова и осмотрю не только главную арену вашей страны, но и другие спортивные объекты Кубка мира.

— Считается, что чемпионат мира в России может стать одним из самых успешных в истории турнира. Но с какими проблемами может столкнуться наша страна? В Европе многие считают, что у нас существует, к примеру, проблема расизма…

— В рамках Гайдаровского форума мы многое обсуждали, в том числе различные трудности и способы их решения. Но не нужно думать, что проблемы мгновенно исчезнут, если хорошо организовать чемпионат. Это было бы слишком просто. Конечно, невозможно в миг изменить всё только за счет проведения чемпионата мира. Но я думаю, что он станет сильным толчком для саморазвития, изменений в лучшую сторону.

— Недавно футболиста сборной России Георгия Джикию обвинили в расизме после того, как он в шутку назвал бразильских одноклубников «шоколадками, тающими на солнце». С особым рвением этот скандал раздували в британских СМИ. Вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации?

— Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.

— Поможет ли Кубок мира в развитии спорта в России? В вашей стране 20 лет назад тоже прошел этот турнир, и с тех пор футбол во Франции стал еще более популярным…

— Чемпионат, несомненно, позволит российскому футболу сделать шаг вперед. В частности, это касается развития молодежи. Множество девочек и мальчиков после турнира пойдут в футбольные секции и начнут заниматься спортом. Хочу, чтобы вы прочувствовали то, что Франция пережила в 1998 году. Это будет грандиозным событием, и на этот период Россия станет главным местом на планете.

— Какие у вас прогнозы относительно выступления сборной России на домашнем Кубке мира?

— В 1998 году, когда ЧМ проходил во Франции, в нашу сборную на родине практически никто не верил. Мы не считались главными фаворитами и претендентами на кубок. Но через месяц вся страна праздновала с нами триумф. Возможно, и России удастся летом удивить всю футбольную общественность и даже тех, кто в нее не верит.

— Кто, на ваш взгляд, сейчас является фаворитом предстоящего турнира?