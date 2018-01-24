Инспекционный визит ФИФА на три стадиона ЧМ-2018 пройдет с 30 января по 1 февраля

Источник: ИТАР-ТАСС

Делегация, которую возглавят председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, проинспектирует стадионы «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также арену «Санкт-Петербург». Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время чемпионата мира — 2018.

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

«Вторая фаза начнется после семинара команд в конце февраля, а третья, самая длинная, будет включать в себя шесть стадионов — в марте», — рассказал ТАСС Сорокин.