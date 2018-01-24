Роналдо приедет в Россию на ЧМ-2018

Источник: AP 2018

«Хочу пожелать удачи сборной Бразилии на чемпионате мира, — приводит globoesporte.com слова Роналдо. — Я буду там комментировать матчи для Globo.

Я очень оптимистичен в отношении национальной команды. После прихода Тите сборная играет очень хорошо. Если посмотреть на состав, то можно сравнить с тем, что было при Дунге, но он заводит команду, и все помогают друг другу. Ребята хотят побеждать постоянно.

Теперь от сборной исходит положительная энергия. Думаю, на чемпионате мира будет великолепная команда. Хотя в то же время нам должна сопутствовать удача. Чемпионат мира — это всего лишь семь матчей. Остается надеяться, что все будут в хорошей форме.