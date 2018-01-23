Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады-2018 многих ведущих российский спортсменов
Дрогба и Это’О помогут Марокко с продвижением заявки на проведение ЧМ-2026
Сегодня, 23 января, в Марокко состоялась
Сегодня, 23 января, в Марокко состоялась
«Марокко является реальным претендентом на проведение ЧМ-2026. Наша заявка на проведение турнира безупречна», — сказал глава заявочного комитета Мулаи Хафид Элалами.
Было объявлено также, что комитет заручился поддержкой известных африканских футболистов Дидье Дрогба и Самуэля Это’О, которые будут помогать в продвижении заявки Марокко.
Выборы места проведения ЧМ-2026 пройдут 13 июня 2018 года. На проведение турнира претендует также совместная заявка США, Канады и Мексики.