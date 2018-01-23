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23 января, источник: Чемпионат.com

Дрогба и Это’О помогут Марокко с продвижением заявки на проведение ЧМ-2026

Сегодня, 23 января, в Марокко состоялась пресс-конференция, посвящённая заявке страны на проведение чемпионата мира 2026 года, сообщает AFP.

Источник: РИА "Новости"

«Марокко является реальным претендентом на проведение ЧМ-2026. Наша заявка на проведение турнира безупречна», — сказал глава заявочного комитета Мулаи Хафид Элалами.

Было объявлено также, что комитет заручился поддержкой известных африканских футболистов Дидье Дрогба и Самуэля Это’О, которые будут помогать в продвижении заявки Марокко.

Выборы места проведения ЧМ-2026 пройдут 13 июня 2018 года. На проведение турнира претендует также совместная заявка США, Канады и Мексики.

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