ФИФА подтвердила внедрение системы видеоповторов на чемпионате мира 2018 года в России

В понедельник в Цюрихе прошла ежегодная бизнес-встреча Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), ответственного за изменения правил игры, на которой среди прочих обсуждался вопрос внедрения VAR на предстоящем чемпионате мира и в национальных чемпионатах. Ранее британская газета The Times сообщала, что члены IFAB проголосуют за внедрение технологии на чемпионате мира в России. Также издание отмечало, что ФИФА очень хочет представить систему VAR на ЧМ-2018.

«Система видеоповторов точно будет использоваться [на чемпионате мира]. Я думаю, это здорово, что технологии приходят футбол, они делают игру справедливее», — заявил Ле Флок.

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Также Ле Флок сообщил, что ФИФА ведет переговоры с потенциальными спонсорами, которые помогут внедрить систему VAR на чемпионате мира. «Мы ведем переговоры с разными компаниями. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА по вопросам, связанным с технологической стороной футбола», — добавил коммерческий директор организации.

В начале марта 2016 года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В настоящее время из ведущих европейских футбольных лиг система видеопомощи работает в чемпионатах Италии и Германии.