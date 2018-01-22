Торонто готов принять до пяти игр ЧМ-2026 в случае победы заявки Канады, Мексики и США

«Проведение игр чемпионата мира по футболу — это главная возможность десятилетия по представлению Торонто всему миру», — говорится в заявлении градоначальника. В нем отмечается, что Торонто может провести от трех до пяти игр первенства, затраты на которые оцениваются сейчас в 30−45 млн канадских долларов (24−36 млн долларов США). На проведение матчей ЧМ-2026 претендуют также канадские города Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Эдмонтон (провинция Альберта) и Монреаль (провинция Квебек).

В ноябре прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что зарегистрировала две заявки на проведение чемпионата мира 2026 года. В сообщении не называются страны-кандидаты, однако СМИ сообщали, что ФИФА получила совместную заявку от федераций футбола Канады, Мексики и США. Еще одним претендентом на проведение мирового первенства называлось Марокко.