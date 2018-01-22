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19:44 (мск), источник: ТАСС

Торонто готов принять до пяти игр ЧМ-2026 в случае победы заявки Канады, Мексики и США

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Канадский Торонто (провинция Онтарио) готов принять от трех до пяти игр чемпионата мира по футболу 2026 года в случае победы заявки США, Мексики и Канады на проведение турнира. Об этом заявил мэр города Джон Тори.

«Проведение игр чемпионата мира по футболу — это главная возможность десятилетия по представлению Торонто всему миру», — говорится в заявлении градоначальника. В нем отмечается, что Торонто может провести от трех до пяти игр первенства, затраты на которые оцениваются сейчас в 30−45 млн канадских долларов (24−36 млн долларов США). На проведение матчей ЧМ-2026 претендуют также канадские города Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Эдмонтон (провинция Альберта) и Монреаль (провинция Квебек).

В ноябре прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что зарегистрировала две заявки на проведение чемпионата мира 2026 года. В сообщении не называются страны-кандидаты, однако СМИ сообщали, что ФИФА получила совместную заявку от федераций футбола Канады, Мексики и США. Еще одним претендентом на проведение мирового первенства называлось Марокко.

Прием заявок завершится 16 марта 2018 года. Организатора первенства определят в мае 2020 года. Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

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