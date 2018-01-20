В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала
Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.
Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.
Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.
— Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, — цитирует Keir Radnedge Свендсена. — Но футбол — это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в
В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.
Восемь протоколов
Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину («Локомотив»), Владимиру Габулову («Анжи»), Петру Немову («Крылья Советов»), болгарину Благое Георгиеву («Терек»), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все — ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе — юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).
Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по