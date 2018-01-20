В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Найдено спасение от измен
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына
Как в супермаркетах "реанимируют" просроченный товар
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гамбург0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал4
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм1
Байер4
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Штутгарт2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув0
Челси4
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол0
Севилья3
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
18Матч Звезд КХЛ в Астане
15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.

Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.

— Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, — цитирует Keir Radnedge Свендсена. — Но футбол — это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты — сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

Читайте также
РФС ответил ФИФА на запрос о восьми пропавших пробах

Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у РФС, но не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам. Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть — на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину («Локомотив»), Владимиру Габулову («Анжи»), Петру Немову («Крылья Советов»), болгарину Благое Георгиеву («Терек»), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все — ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе — юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз?
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
«Авангард» в гостях победил магнитогорский «Металлург»
«Барселона» выступила с заявлением по поводу Гризманна
«Челси» грозит запрет на трансферы за махинации при переходах молодых игроков
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина Резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», падение неизбежно...
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь