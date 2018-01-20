В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.

— Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, — цитирует Keir Radnedge Свендсена. — Но футбол — это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты — сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

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Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у РФС, но не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам. Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть — на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину («Локомотив»), Владимиру Габулову («Анжи»), Петру Немову («Крылья Советов»), болгарину Благое Георгиеву («Терек»), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все — ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе — юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).