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18 января, источник: Чемпионат.com

РФС ответил ФИФА на запрос о восьми пропавших пробах

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо Российского футбольного союза, отправленное в адрес главы медицинского и антидопингового отдела ФИФА Алексиса Вебера в ответ на запрос относительно допинг-протоколов, не найденных в РУСАДА после запроса ФИФА.

Источник: Чемпионат.com

Ранее РФС в своём письме в адрес ФИФА привёл список футболистов, чьи пробы заинтересовали Международную федерацию футбола. По появившейся недавно информации, на рассмотрении находятся пробы Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова, Олега Шатова и ещё 16 лучших российских футболистов. Однако в таблице из письма РФС в адрес ФИФА были приведены только 11 имён, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов. РФС сделал запрос в РУСАДА, из которого пришёл ответ, что все 11 проб чистые. Помимо представленных в письме 11 протоколов, существовало ещё восемь, которые не были найдены в архиве РУСАДА.

«Что касается пропавших восьми проб, комиссия РФС, расследующая возможные нарушения Антидопинговых правил, информация о которых опубликована в СМИ, установила следующее: указанные пять проб принадлежат спортсменам, принимавшим участие в соревнованиях в Украине; указанные три пробы принадлежат спортсменкам, принимавшим участие в соревнованиях в Азербайджане в 2012 году», — сообщается в письме, подписанном исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым.

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