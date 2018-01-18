«Мелкие шероховатости». Оргкомитет ЧМ-2018 отчитался о строительстве стадионов

Источник: Советский спорт

На Гайдаровском форуме гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин озвучил цифру в 480 млрд рублей. Именно такую сумму оцениваются расходы федеральных и региональных бюджетов на подготовку инфраструктуры к чемпионату мира.

По словам Алексея Сорокина, реализация инфраструктурной программы «подходит к завершению». Также он отметил, что на раннем этапе расходы оценивались в более чем 1 триллион рублей. Но «благодаря существующей инфраструктуре» объем трат значительно сократился.

«Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», — подчеркнул Сорокин (цитата по ТАСС). «Огромные инвестиции» были направлены на развитие медицины, транспортной и энергетической инфраструктуры. Не обошли стороной, конечно, и благоустройство городов.

Вот только со стадионами по-прежнему имеются минимальные «шероховатости». Как заявил гендиректор, сейчас уже заканчивается строительство последних стадионов, начинаются пусконаладочные работы.

При этом исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в конце декабря 2017 года сообщал, что стадион в Самаре отстает от графика строительства.

«Для нас точка отсчета — 65 процентов, поскольку именно эта цифра называлась президенту страны. Нам предстоит проделать колоссальную работу — одну треть от общего объема за эти месяцы. То есть фактически за четыре года было сделано две трети. Главное сейчас, что мы каждый день наверстываем упущенное время и каждый день сокращаем отставание и я уверен, что с задачей справимся», — заявил тогда в интервью чиновник.

Такие проблемы не очень похожи на мелкие «шероховатости». Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на видео стадиона в Самаре от 7 января 2018 года. Техника не убрана, крыша не смонтирована и, конечно, ни о каких пусконаладочных работах и речи быть не может.

Что касается уже построенных стадионов, то многие эксперты высказывают сомнения по поводу дальнейшей судьбы спортивных объектов после завершения мундиаля. Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский заявил: «В тех же городах, где команд высшей лиги нет, это будет лишняя нагрузка, от нее будут стараться избавиться. И такие стадионы не будут особенно популярны».