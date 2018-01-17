Областные власти выделили Нижнему Новгороду около 800 млн руб на подготовку к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Сумма в 789,8 миллиона рублей предоставлена в качестве межбюджетных трансфертов по решению губернатора региона Глеба Никитина. В связи с финансовыми поступлениями возникла необходимость принятия изменений в городской бюджет», — сказала исполняющая полномочия председателя гордумы Елизавета Солонченко.

Эти средства необходимы для своевременного проведения конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта фасадов домов по пути движения клиентских групп и для завершения работ по социальным объектам.

Кроме того, городу необходимы дополнительные средства для благоустройства территорий и ремонта фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону, построенного к ЧМ, для ремонта автомобильных дорог и тротуаров в Канавинском районе, где построен стадион, организации парковок для болельщиков.

Кроме того, областной бюджет выделил городу в качестве трансферта еще 299,4 миллиона рублей, которые предполагается направить на строительство новых школ и детских садов, жилья наименее социально защищенных граждан, а также на регулирование ситуации с безнадзорными животными на улицах города.