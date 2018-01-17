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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

Областные власти выделили Нижнему Новгороду около 800 млн руб на подготовку к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Правительство Нижегородской области выделило Нижнему Новгороду из регионального бюджета почти 800 миллионов рублей на подготовку города к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания городской думы, депутаты которой одобрили изменения в городской бюджет на 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

«Сумма в 789,8 миллиона рублей предоставлена в качестве межбюджетных трансфертов по решению губернатора региона Глеба Никитина. В связи с финансовыми поступлениями возникла необходимость принятия изменений в городской бюджет», — сказала исполняющая полномочия председателя гордумы Елизавета Солонченко.

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Эти средства необходимы для своевременного проведения конкурсов по выбору подрядчиков для ремонта фасадов домов по пути движения клиентских групп и для завершения работ по социальным объектам.

Кроме того, городу необходимы дополнительные средства для благоустройства территорий и ремонта фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону, построенного к ЧМ, для ремонта автомобильных дорог и тротуаров в Канавинском районе, где построен стадион, организации парковок для болельщиков.

Кроме того, областной бюджет выделил городу в качестве трансферта еще 299,4 миллиона рублей, которые предполагается направить на строительство новых школ и детских садов, жилья наименее социально защищенных граждан, а также на регулирование ситуации с безнадзорными животными на улицах города.

Таким образом, общая сумма межбюджетных трансфертов из регионального бюджета составила 1,89 миллиарда рублей. Депутаты гордумы одобрили изменения бюджета города, после чего его доходы и расходы составили 30,3 миллиарда рублей, дефицит остался прежним — 424,9 миллиона рублей.

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