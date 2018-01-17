Стадион «Калининец», на котором будут тренироваться участники ЧМ-2018, протестируют игроки «Урала»

Сегодня, 17 января, у депутатов городской Думы Екатеринбурга закончились зимние каникулы. Свой первый рабочий день они посвятили грядущему Чемпионату мира по футболу 2018 года, часть игр которого пройдет в столице Урала.

До них, напомним, остается чуть меньше полугода. Так, депутаты наведались на стадион «Калининец», который в скором времени станет одной из тренировочных баз для участников мундиаля в Екатеринбурге. Официально его открыли еще в сентябре, однако с той поры им никто так и не воспользовался — берегли для Чемпионата мира по футболу.

— Потом после Чемпионата стадионом уже смогут пользоваться все желающие, но пока что здесь строгий пропускной режим, — пояснил Владимир Нагибин, директор СК «Калининец». — Стадион уже сдан в эксплуатацию, но нам еще надо пройти сертификацию объекта и лицензирование медицинского кабинета. Оборудование-то для него мы уже закупили, но пока еще не установили. В ближайшие две недели закончим.

Сейчас стадион «Калининец» представляет собой трибуну на 500 мест, две раздевалки с душевыми и массажными помещениями, конференц-зал на 100 человек и футбольное поле размером 105 на 68 метров, которое оборудовано цифровым табло, мачтами освещения и газоном, сделанным по стандартам FIFA. Сейчас он покрыт толстым слоем снега, который должен уберечь траву от вымерзания.

— Траву мы засеяли в конце июня. Через три недели она взошла, и мы ее несколько раз уже косили.

Также у нас здесь находится восемь разбрызгивателей, которые выдвигались из земли и поливали ее, пока не похолодало, — рассказал Владимир Нагибин. — Приезжали англичане из международной организации, с которой работает FIFA. Они очень тщательно и внимательно осмотрели газон вплоть до того что сделали вырезку грунта глубиной в 50 сантиметров, чтобы посмотреть слои «пирога». Дали положительное заключение. Корневая система, цветность, высота травы, густота: это все их устроило.

Пока еще неизвестно, какие именно команды будут тренироваться на «Калининце» перед играми мундиаля.

— Сейчас приезжают менеджеры команд и околокомандные сообщества, но тренеров пока не было. А ведь это им в конечном итоге придется решать сколько нужно тренировок и где они будут проходить, — добавил Владимир Нагибин. — Думаем, они приедут в марте-апреле.

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Перед тем как пустить на поле иностранцев, его протестирует местная команда.

— Это требование FIFA — надо провести две тестовые тренировки, чтобы опробовать грунт и газон, — уточнил директор СК «Калининец». — Скорее всего «Урал» проведет здесь тренировку или тренировочную игру, чтобы специалисты могли посмотреть, как ведет себя поле во время игры.