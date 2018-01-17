Стадион «Калининец», на котором будут тренироваться участники ЧМ-2018, протестируют игроки «Урала»
По требованию FIFA, местные футболисты должны будут доказать, что газон и грунт на поле безопасны.
По требованию FIFA, местные футболисты должны будут доказать, что газон и грунт на поле безопасны.
Сегодня, 17 января, у депутатов городской Думы Екатеринбурга закончились зимние каникулы. Свой первый рабочий день они посвятили грядущему Чемпионату мира по футболу 2018 года, часть игр которого пройдет в столице Урала.
До них, напомним, остается чуть меньше полугода. Так, депутаты наведались на стадион «Калининец», который в скором времени станет одной из тренировочных баз для участников мундиаля в Екатеринбурге. Официально его открыли еще в сентябре, однако с той поры им никто так и не воспользовался — берегли для Чемпионата мира по футболу.
— Потом после Чемпионата стадионом уже смогут пользоваться все желающие, но пока что здесь строгий пропускной режим, — пояснил Владимир Нагибин, директор СК «Калининец». — Стадион уже сдан в эксплуатацию, но нам еще надо пройти сертификацию объекта и лицензирование медицинского кабинета.
Сейчас стадион «Калининец» представляет собой трибуну на 500 мест, две раздевалки с душевыми и массажными помещениями,
— Траву мы засеяли в конце июня. Через три недели она взошла, и мы ее несколько раз уже косили.
Также у нас здесь находится восемь разбрызгивателей, которые выдвигались из земли и поливали ее, пока не похолодало, — рассказал Владимир Нагибин. — Приезжали англичане из международной организации, с которой работает FIFA. Они очень тщательно и внимательно осмотрели газон вплоть до того что сделали вырезку грунта глубиной в 50 сантиметров, чтобы посмотреть слои «пирога». Дали положительное заключение. Корневая система, цветность, высота травы, густота: это все их устроило.
Пока еще неизвестно, какие именно команды будут тренироваться на «Калининце» перед играми мундиаля.
— Сейчас приезжают менеджеры команд и околокомандные сообщества, но тренеров пока не было. А ведь это им в конечном итоге придется решать сколько нужно тренировок и где они будут проходить, — добавил Владимир Нагибин. — Думаем, они приедут в
Перед тем как пустить на поле иностранцев, его протестирует местная команда.
— Это требование FIFA — надо провести две тестовые тренировки, чтобы опробовать грунт и газон, — уточнил директор СК «Калининец». — Скорее всего «Урал» проведет здесь тренировку или тренировочную игру, чтобы специалисты могли посмотреть, как ведет себя поле во время игры.
Напомним, всего в Екатеринбурге подготовлено три тренировочные площадки для игроков Чемпионата мира по футболу. Это «Калининец», «Урал» и «Парк стадион Химмаш». Готовится к матчам на них будут команды Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.