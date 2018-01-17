Посол ЧМ-2018 Сергей Крикалев: Играли с мячом в космосе. Не понравилось
Среди 75 послов чемпионата мира по футболу 2018 космонавт Сергей Крикалев стоит особняком.
Среди 75 послов чемпионата мира по футболу 2018 космонавт Сергей Крикалев стоит особняком.
Он шесть раз летал в космос, провел вне космического корабля в безвоздушном пространстве провел 41 час 26 минут! Крикалев — один из четырех россиян, кто награжден золотыми звездами Героя Советского Союза и России. А еще Сергей Константинович очень любит футбол.
«И КАК МЫ ПОПАДАЛИ ПО ТЕННИСНОМУ МЯЧУ?»
— Как вы понимаете функции посла чемпионата мира?
— Честно говоря, столкнулся с этим в первый раз. Поэтому, разбираюсь по ходу дела. Одна из важнейших задач чемпионата мира — пробудить интерес к футболу. Уверен, так и будет! Еще мы должны рассказывать о турнире, о нашей стране всем гостям. В нашей гостеприимности, думаю, никто не сомневается. Болельщики, которые приедут в Россию на ЧМ-2018 почувствуют это в полной мере.
— Вы футболом занимались в детстве?
— Профессионально — нет. Но, как, наверное, все мальчишки играл во дворе. Когда учился в школе, гоняли мяч на переменах. Штангами, помнится, служили ворота гаража, стоявшего на школьном дворе. А мяч иногда был теннисный — и как мы по нему попадали? Но мы не обращали на это внимание. Отличные были зарубы! Кроме того, игра номер один предлагалась в качестве общефизической подготовки (ОФП) во многих секциях. Я, к примеру, занимался плаванием и мы раз или два в неделю занимались ОФП и играли в футбол. Иногда гоняли мяч в зале перед тренировками.
— С удовольствием играли?
— Да. Плавание — очень монотонный вид спорта и после циклических тренировок футбол был как отдушина.
— А в студенческие годы?
— Там я был в сборной института по плаванию и больше времени,
— Сейчас в футбол во дворах играют реже.
— Точно. Надеюсь, чемпионат мира в России вернет интерес к массовому футболу.
«КАК-ТО СЫГРАЛИ С КИЕВСКИМ “ДИНАМО”…»
— Знаю, что футбол очень популярен среди космонавтов.
— Так повелось с давних пор. Потом прибавились большой теннис и бадминтон. Но футбол у космонавтов остается спортом No1.
Многие космонавты неплохо играют. Кстати, одно время футбол входил в базовую подготовку перед полетами и после них. Лучше всех играют, конечно, инструкторы. Они же постоянно только спортом занимаются.
— А футбол не запрещают
— Только хотел об этом сказать. Действительно, перед самым полетом играть, мягко говоря, не рекомендуют. Но кандидаты и сами все понимают.
— С великими футболистами вам приходилось встречаться?
—
— Сыграли вничью, как это часто бывает в таких дружеских встречах?
— Нет, мы все играли
— Вы
— Когда между собой играешь, думаешь,
— Сейчас поигрываете?
— Мы с вами разговариваем в 22.30, и я только выехал с работы. Элементарно нет времени.
Сергей Константинович КРИКАЛЕВ.
Родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Советский и российский авиационный спортсмен и космонавт.
Чемпион мира по пилотажу на планерах. C 2017 года является президентом федерации самолетного спорта России. 16 декабря 2017 года на космодроме «Байконур» стал Послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Посол чемпионата мира-2018 по футболу.
Сергей Крикалев — единственный россиянин, шесть раз летавший в космос. Общий налет составил 803 суток 9 часов 42 минуты. Совершил шесть выходов в открытый космос, в безвоздушном пространстве провел 41 час 26 минут.
Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации (один из четырех россиян, удостоенных обоих званий).
«ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА? ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!»
— Во время полетов на орбитальных станциях космонавты имеют возможность смотреть матчи?
— Когда я летал, таких вариантов было очень мало. Если только с грузовыми кораблями кассету пришлют. Но, как вы понимаете, это будет
— А матчи чемпионата мира-2018 на орбите смотреть будут?
— Сейчас возможностей больше, можно даже устроить почти реальное время и почти прямой эфир. Правда, нужно понимать, что на орбите очень мало свободного времени — каждая минута на счету. В итоге все будет зависеть от пожеланий конкретных космонавтов.
—
— Не думали пока на эту тему. Но идея отличная.
— С вами летали настоящие фанаты футбола?
— Нет, такого не было.
Все мы любим спорт No1, переживаем за какие-то команды, но, повторюсь, наша профессиональная деятельность связана с другими направлениями.
— Мяч может попасть на орбиту?
— Настоящий? Даже не знаю. Мы
«НАДЕЮСЬ, СБОРНАЯ ПОКАЖЕТ ДОСТОЙНУЮ ИГРУ»
— Вы за кого болеете?
— Только за сборную России.
— Как оцените игру национальной команды в последних матчах?
— Я не настолько компетентен, чтобы давать оценки. Я вижу, что команда обновляется, что тренеры стараются поставить ей новую игру. Как получится, увидим летом на чемпионате мира.
— Верите в то, что наши выйдут из группы?
— Надеюсь, сборная покажет достойную игру.
— На стадион давно выбирались?
— В последнее время не хожу.
— Но на матчи чемпионата мира, думаю, попасть захотите.
— По мере возможности, конечно, хочу.
— Есть предпочтения?
— Есть желание увидеть сборную России и решающие встречи.
— В каком городе вы будете с 14 июня по 15 июля?
— В Москве, на Байконуре, возможно, в Питере и Самаре. А вот где и какие игры застану, зависит не от меня. На Байконуре, как понимаю, шансов увидеть футбол вживую нет (улыбается). А вот в Москве, Питере и Самаре есть.
ЗНАКОВЫЕ МЕСТА
* Обязательно прогуляйтесь по Петропавловской крепости.
* Посетите стрелку Васильевского острова.
* Пройдитесь по Дворцовой площади. Это — сердце города!