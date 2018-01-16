Германия купила проведение чемпионата мира? Экс-чиновник ФИФА «сдает» своих
В одном из больших скандалов вокруг ФИФА, связанным с чемпионатом мира в Германии, открылись новые подробности.
В одном из больших скандалов вокруг ФИФА, связанным с чемпионатом мира в Германии, открылись новые подробности.
После проведения домашнего чемпионата мира по футболу 2006 году Германия подверглась обвинениям в даче взяток и откатах. Поверить в это было сложно, поскольку мы привыкли к немецкому порядку, дисциплине и чистоте помыслов. И все же факт остается фактом. В странной истории с присуждением Германии мундиаля теперь открылся новый интересный факт.
С 2002 по 2011 год
Абсолютно обыденное отношение к взятке. Так и хочется перефразировать и сказать: «Да это не взятка, а
На самом деле, бин Химмам — это лишь верхушка айсберга. В «грязных делишках» были замешаны и другие лица. Для начала вспомним, как развивались события. Изначально ожидалось, что за право проведения мирового первенства будут бороться две страны — Германия и Южная Африка. Тогдашний президент ФИФА бил себя в грудь и обещал чемпионат мира не
Вот как описывает процедуру голосования в своей книге Эндрю Дженнингс, известный своими разоблачениями коррупции среди членов МОК накануне Олимпиады в Лиллехаммере 1994 года: «Во втором туре было 11−11. В этом туре Англия получила только два голоса и, таким образом, выбыла с танцпола. Один из этих голосов был подан Чарли Демпси из Новой Зеландии. Ему были даны полномочия от футбольного союза Океании голосовать за Южную Африку в случае, если Англия станет неактуальной. Это означало, что соотношение голосов
Как пишет Дженнингс, в последнем туре голосования счет вдруг стал 12:11 в пользу Германии. Значит,
Дженнингс пишет, что по утвержденному плану Демпси должен был уйти из зала, отправиться в гостиницу Dolder Grand Hotel, забрать чемоданчик с 250 тысячами долларов, поехать в аэропорт и навсегда забыть о голосовании. С того момента пошли слухи, что Демпси подкупил никто иной, как
В секретной операции по присвоению чемпионата мира были также замешаны глава концерта Adidas Луис Дрейфус и Андреас Абольд. Комиссия по проведению чемпионата мира в Германии, по данным Spiegel, создала тайный фонд подкупа чиновников ФИФА. А Луис Дрейфус как
Немецкий футбольный союз сам провел расследование и заявил, что исключать подкуп членов Исполкома исключать нельзя. Правда один из главных фигурантов коррупционных дел Франц Беккенбауэр продолжает все отрицать.
Трио Беккенбауэр — Абольд — Радманн выполнили свою задачу по обеспечению Германии чемпионатом мира и взялись за Южную Африку, которую «немножко обидели». Неспроста, наверное, троица вложила часть совместно заработанных денег в виноградник Lammershoek, расположенный именно в ЮАР. Кстати, один из сортов вина оттуда называется Libero № 5. Никаких ассоциаций не вызывает?
Начав помогать ЮАР, трио сумело выбить от ФИФА внушительную ссуду для, якобы, покрытия расходов
Впереди у троицы были еще несколько «операций» по «доставке на дом» чемпионатов мира. Но это уже совсем другая история, связанная, кстати и с мировым первенством, которое пройдет в России этим летом.
Вообще, за фигурой Франца Беккенбауэра кроется немало противоречивых и скандальных историй, но этому стоит посвятить отдельную статью. Пока что ограничимся тем, что Мохаммед бин Хаммам просто недвусмысленно «сдал» своих подельников по делу Германии 2006. Кстати, на вопрос о том, имеет ли платеж отношение к выбору