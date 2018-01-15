В Калининграде на новом стадионе к ЧМ-2018 прошили газон

«Специалисты осуществляют укрепление особым синтетическим волокном, который исключает возможность вырывания фрагментов покрытия, что существенно снижает риск получения травм спортсменами», — уточнил представитель компании.

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Стадион был засеян газонной травой 16 августа 2017 года. Сам газон является верхушкой сложного инженерного сооружения («пирога») высотой 1,2 метра, куда заложены системы дренажа, обогрева, полива, установлены датчики контроля температуры корневой системы.

На данный момент готовность спортивного объекта составляет более 90%. Стадион полностью обеспечен электроэнергией, теплом и водой.

Запланировано, что 17 марта 2018 года на новом стадионе пройдет первый тестовый матч. Калининградская «Балтика» в рамках первенства ФНЛ примет волгоградский «Ротор».