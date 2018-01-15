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15:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Газзаев: Со стороны зарубежных СМИ идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу

Бывший главный тренер сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что статьи в зарубежных СМИ о российском футболе обусловлены завистью.

Источник: Спорт-Экспресс

Он напомнил, что Россия опередила Англию в борьбе за право проведения чемпионата мира-2018.

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— Никто такие «вбросы» остановить не сможет, — сказал Газзаев в эфире программы «Время покажет». — С 2010 года, когда Россия получила право на то, чтобы проводить чемпионат мира, СМИ, особенно британские, постоянно вбрасывают информацию то про болельщиков, то еще про что-то.

Потом было Евро-2016, когда английские болельщики спровоцировали драку с нашими поклонниками. Они топтали наш флаг, когда Василий Березуцкий сравнял счет в матче Россия — Англия (1:1). Каждый нормальный человек, патриот своей страны этого не допустит. Англичане упустили право принять чемпионат мира, с тех пор идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу.

Как можно было написать, что сборная России планирует принимать допинг? Откуда вы знаете, что я планирую делать завтра? Это же глупости! Как можно верить такой информации, которая идет от СМИ? Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Кубок конфедераций все показал. После турнира не было ни одного отрицательного отзыва ни от сборных, ни от руководителей ФИФА. В свое время наш классик Михаил Салтыков-Щедрин сказал мудрую вещь: «Самый страшный человеческий порок — зависть и лицемерие». Вот это и проявляется по отношению к нашей стране сейчас.

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