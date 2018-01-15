Валерий Газзаев: Со стороны зарубежных СМИ идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу

Источник: Спорт-Экспресс

Он напомнил, что Россия опередила Англию в борьбе за право проведения чемпионата мира-2018.

— Никто такие «вбросы» остановить не сможет, — сказал Газзаев в эфире программы «Время покажет». — С 2010 года, когда Россия получила право на то, чтобы проводить чемпионат мира, СМИ, особенно британские, постоянно вбрасывают информацию то про болельщиков, то еще про что-то.

Потом было Евро-2016, когда английские болельщики спровоцировали драку с нашими поклонниками. Они топтали наш флаг, когда Василий Березуцкий сравнял счет в матче Россия — Англия (1:1). Каждый нормальный человек, патриот своей страны этого не допустит. Англичане упустили право принять чемпионат мира, с тех пор идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу.