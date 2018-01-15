Владимиров: Сборная Нигерии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Ессентуках

«В 2018 году будет проходить чемпионат мира [по футболу], сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках», — сказал он.
По словам губернатора, власти региона будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, выбравшей для себя базы размещения на Кавказских Минеральных Водах. «Надеюсь, ессентукский “Нарзан” позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную», — пошутил Владимиров.
Как ранее сообщал ТАСС, также тренировочными площадками в Железноводске интересовались национальные команды из Африки и Центральной Америки. В общей сложности на Кавказских Минеральных Водах были построены пять тренировочных баз: в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске.
Базы представляют собой стадионы с футбольным полем размером 110 м на 70 м, там предусмотрены административно- бытовые помещения с раздевалками и конференц-залом, трибуны на 500 мест и больше, а также парковочные места. Каждая площадка идет в паре с гостиницей, в которой спортсмены будут жить, тренироваться, а на матчи будут вылетать из аэропорта Минеральные Воды. Общая стоимость строительных работ составляет 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета.