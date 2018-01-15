Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Организм воспринимает фастфуд как опасную инфекцию
Чтобы сохранить в селе школу, жители массово усыновили детей
Королева Англии сообщила о короне, в которой боялась сломать шею
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
14.01
Эспаньол1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
14.01
Нант0
ПСЖ1
Все события
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания
Президент Франции написал эротический роман
Организм воспринимает фастфуд как опасную инфекцию
Изучены особенности «беременного мозга»
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
14:56 (мск), источник: ТАСС

Владимиров: Сборная Нигерии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Ессентуках

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу во время чемпионата мира в России будет использовать тренировочную базу в Ессентуках. Об этом сообщил журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Источник: Reuters

«В 2018 году будет проходить чемпионат мира [по футболу], сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках», — сказал он.

По словам губернатора, власти региона будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, выбравшей для себя базы размещения на Кавказских Минеральных Водах. «Надеюсь, ессентукский “Нарзан” позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную», — пошутил Владимиров.

Как ранее сообщал ТАСС, также тренировочными площадками в Железноводске интересовались национальные команды из Африки и Центральной Америки. В общей сложности на Кавказских Минеральных Водах были построены пять тренировочных баз: в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске.

Базы представляют собой стадионы с футбольным полем размером 110 м на 70 м, там предусмотрены административно- бытовые помещения с раздевалками и конференц-залом, трибуны на 500 мест и больше, а также парковочные места. Каждая площадка идет в паре с гостиницей, в которой спортсмены будут жить, тренироваться, а на матчи будут вылетать из аэропорта Минеральные Воды. Общая стоимость строительных работ составляет 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета.

Нигерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Почему Бьорндалена не взяли на Олимпиаду
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо
Россиянин возглавил чемпионскую гонку ATP
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса
Федун о том самом твите: Очевидная глупость
Плющенко: Игрокам сборной РФ надо сделать зарплату в 30 тыс руб
Новости
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь