Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018
Российские футболисты планировали использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail.
Российские футболисты планировали использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail.
Российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к
Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Это может привести к тому, что российская команда потеряет нескольких игроков в преддверии турнира или вовсе будет отстранена от участия.
Напомним, ранее 43 российских участника Олимпиады-2014 в Сочи были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты были аннулированы по итогам расследования комиссии МОК.