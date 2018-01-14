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14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018

Российские футболисты планировали использовать допинг во время чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

Российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Это может привести к тому, что российская команда потеряет нескольких игроков в преддверии турнира или вовсе будет отстранена от участия.

Напомним, ранее 43 российских участника Олимпиады-2014 в Сочи были пожизненно отстранены от участия в Играх, а их результаты были аннулированы по итогам расследования комиссии МОК.

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