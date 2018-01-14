Daily Mail: Российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018

Источник: РИА "Новости"

Российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества. Отмечается, что это стало известно из источников, близких к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Это может привести к тому, что российская команда потеряет нескольких игроков в преддверии турнира или вовсе будет отстранена от участия.