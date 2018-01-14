Бывший член ФИФА признал получение денег из ФРГ после выбора страны организатором ЧМ-2006
ТАСС, 14 января. Бывший
ТАСС, 14 января. Бывший
«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн, — сказал катарец, подтвердив, что деньги поступили из Германии. — Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».
При этом бывший функционер отказался рассказать о предназначении платежа.
Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании «Адидас» Робер
По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Позднее комитет по этике ФИФА начал расследование по этому делу, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.