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12:22 (мск), источник: ТАСС

Бывший член ФИФА признал получение денег из ФРГ после выбора страны организатором ЧМ-2006

ТАСС, 14 января. Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) катарец Мохаммед бин Хаммам признал получение денег из Германии после победы заявки ФРГ на выборах организатора чемпионата мира по футболу 2006 года. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн, — сказал катарец, подтвердив, что деньги поступили из Германии. — Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».

При этом бывший функционер отказался рассказать о предназначении платежа.

Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании «Адидас» Робер Луи-Дрейфус перевел около €6,7 млн в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Франц Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях.

По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Позднее комитет по этике ФИФА начал расследование по этому делу, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

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