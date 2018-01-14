Бывший член ФИФА признал получение денег из ФРГ после выбора страны организатором ЧМ-2006

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн, — сказал катарец, подтвердив, что деньги поступили из Германии. — Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».

При этом бывший функционер отказался рассказать о предназначении платежа.

Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании «Адидас» Робер Луи-Дрейфус перевел около €6,7 млн в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Франц Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях.