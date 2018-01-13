Фанаты «Селтика»: Заблуждения о России и реальность — две разные вещи

Источник: Советский спорт

В российском Министерстве иностранных дел считают, что британским журналистам «сверху» были даны специальные указания по выпуску порочащих материалов о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «стало известно, что журналисты Соединенного Королевства — причем это не одно СМИ, а целый ряд — получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России».

Как уточнила Захарова, «были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов».

«Мы призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи и действительно в реальности имеют возможность почувствовать гостеприимство, сравнить инфраструктуру и посмотреть на те недостатки, которые есть реально, а не через призму пропагандистских материалов», — заявила официальный представитель МИД.

Этот призыв, как оказалось, созвучен настроениям многих футбольных болельщиков и на самом «Туманном Альбионе». Об этом свидетельствует, например, специальная редакционная статья навстречу предстоящему матчу между «Селтиком» и «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы, которая появилась на популярном неофициальном сайте фанатов шотландского клуба Celtsarehere:

Превратные представления о России и реальность

После того, как стало известно, что в плей-офф Лиги Европы «Селтик» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, российский клуб в своем твиттер-аккаунте разместил ссылку на краткий, удобный путеводитель в помощь шотландским болельщикам, собирающимся посетить предстоящую игру в этом красивом городе.

И сам твит, и справочный обзор, на который там давался линк, замышлялись в качестве приветливого жеста, но реакция на них в некоторых случаях оказалась совсем недружественной. Хотя многие болельщики были благодарны питерцам за инициативу, нашлись и те, кто ответил в духе, который вообще-то принято считать ксенофобией.

«Ваши ультрас налетят на нас и перережут», «Пожалуй, я воздержусь от поездки: на мой вкус, там у вас с расистами явный перебор», — комментарии такого рода испортили всю атмосферу обсуждений данной темы. Поклонники «Зенита» предлагали нам радушие, обещали и накормить, и напоить, приглашали, в общем, хорошо провести время — а некоторые из наших в ответ полезли из кожи вон, чтобы своей ненавистью обдать приглашающую страну, клуб и людей, оказывающих знаки гостеприимства.

Ко всему прочему, шотландское издание Sun вышло с сомнительной статьей о том, что группа фанатов «Зенита» планирует разгромить Глазго. Множество местных СМИ, похоже, только и заняты тем, чтобы найти и опубликовать любой негатив в адрес «Зенита», вероятно, чтобы отпугнуть болельщиков «Селтика» от поездки в Россию. Позитивные новости, например, сообщения о принимаемых эффективных мерах для обеспечения надежной безопасности и классной атмосферы вокруг матча, полностью игнорируются.

Парадокс в том, что уровень ксенофобии, насаждаемый такого рода средствами массовой информации и персонажами, во много раз превышает ее концентрацию в обществе в целом. И виноваты в этом не обычные люди, которым насильно навязываются превратные представления, а масс-культура и прочие «властители умов» из той же категории. Извращенные взгляды на Советский Союз (в прошлом) и Россию (ныне) уходят корнями во времена «холодной войны». Роль «плохих парней» тогда была неизменно закреплена за русскими. Киношные злодеи, враги героев комиксов, коммуняки-бандиты — кем только их не изображали. К сожалению, все это продолжается и сегодня, уже после завершения «холодной войны».

Мейнстримные медиа живописуют всю огромную Россию как отсталую, бедную страну третьего мира, заселенную неотесанными дикарями и расистами, ненавидящими любых иноземцев. В действительности же, Россия — развитое государство (не хуже любого другого в Европе), в котором проживают очень приятные люди и которое радует множеством красивейших видов.

Следует признать, что там существуют и расизм, и ксенофобия, но не в таком масштабе, который сильно превышал бы их распространение в других странах. Италия и Франция, например, считаются одними из самых лакомых выездов в футбольном мире, но проявления расизма на поле там значительно заметнее. Антисемитские символы, расистские баннеры и прочие оскорбительные вещи — привычное явление на футболе по всей Европе.

Россию часто обвиняют в распространении расистских выкриков с трибун, но на самом деле их стало гораздо меньше в последние годы. Искоренение расизма — одна из приоритетных целей, которую поставил перед собой Российский футбольный союз (РФС). Недавно там назначен специальный инспектор по борьбе с расизмом в футболе. Частота других проявлений расизма также неуклонно снижается и в ближайшие годы должна быть доведена до уровня, не превышающего тот, который наблюдается в ведущих чемпионатах.

Что касается безопасности и гостеприимства, на этот счет вообще не должно быть никаких опасений. На каждую игру (включая матчи в рамках европейских турниров) отряжается большое число полицейских со специальным снаряжением, а временами и военнослужащих. Улицы перекрываются, и власти делают все от них зависящее, чтобы обеспечить каждому зрителю удобный и быстрый проход и выход со стадиона.

Хлебосольство тоже гарантировано. Несмотря на широко распространенное заблуждение, россияне обычно предупредительны и дружелюбны. В Санкт-Петербурге вы найдете массу заведений, где можно выпить и перекусить за недорого. Общее впечатление от пребывания там ничем не отличается от любого другого крупного города в Европе.

Но это еще не все, о чем необходимо сказать. Большинство из тех, кто постит злобные комменты, не отдает себе отчет, как это отражается на тех, кто находится внутри российского футбола. В своих абсурдных предположениях насчет того, чем может обернуться поездка в Россию, эти комментаторы основываются в основном на том, что они прочитали у других или услышали на стороне. Вот и получается, что дружеские жесты наталкиваются на стену непонимания, а в ответ рождается антагонизм. Если он где-то находит выход, это становится поводом для новых нападок на Россию для СМИ и общества.

Возможно, эта статья покажется кому-то пропагандой, к тому же слишком надуманной, но это наш искренний призыв к болельщикам «Селтика». Это призыв всем дружно отправиться в Санкт-Петербург и попробовать Россию на вкус каждому для себя. Слепая ненависть и безосновательное критиканство никому еще не приносили пользы. Это особенно справедливо в отношении тех, кто стремится улучшать жизнь вокруг себя. Россия и ее футбольная система как раз пытаются такие улучшения осуществить. Отгораживаться от них путем изоляции никак этому не поможет.

Так что желаем всем удачи и феноменального времени в Санкт-Петербурге!