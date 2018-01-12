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12 января, источник: Газета.Ру

«Есть госзаказ на создание негативного фона вокруг ЧМ-2018»

В МИД России заявили о получении британскими СМИ специального государственного заказа на создание негативного информационного фона вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, журналистам нужно лишь использовать уже созданные обличающие тезисы в своих материалах.

Источник: РИА "Новости"

В российском Министерстве иностранных дел считают, что британские журналисты получили специальный государственный заказ на целый ряд негативных сюжетов о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Великобритании, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — сказала Захарова.

По ее словам, сами британские журналисты не вовлечены в поиск необходимых сюжетов, так как они прорабатываются без участия прессы.

«Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах», — подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, она озвучила и сами тезисы, с помощью которых в островном государстве дестабилизируют обстановку вокруг первого в истории России домашнего мундиаля.

«Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов.

Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в западных СМИ, — передает слова Захаровой ТАСС.

Также в МИД высказались по актуальной теме допинга, призвав изучить возможность содержания запрещенных веществ в специальной противоинфекционной вакцине, разработанной для американских спортсменов на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний.

Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге", — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что вакцины не считаются запрещенными веществами для спортсменов и данная ситуация требует серьезного изучения со стороны соответствующих органов.

«Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку. Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы», — заключила официальный представитель МИД.

Напомним, что ранее в британских СМИ активно обсуждалась тема с возможным лишением России права на проведение футбольного чемпионата мира, причем одной из причин этого назывался именно допинг в сборной страны.

Тогда пресса утверждала, что подозреваются в употреблении запрещенных веществ сразу пятеро игроков и даже озвучивала конкретные имена — нарушителями якобы были Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Денис Глушаков и Юрий Жирков.

Правда, в Международной федерации футбола (ФИФА) на подобное реагировали максимально сухо, раз за разом заверяя, что будущему чемпионату не грозит неожиданный «переезд».

Примечательно, что писать о допинге в российской сборной в Великобритании стали прямиком в ходе Кубка конфедераций 2017 года — как правило, наиболее популярными и частыми подобные темы становятся как раз в преддверии или уже во время важных событий, связанных с ЧМ-2018 (например, очередная волна активности была зафиксирована за несколько дней до жеребьевки финальной стадии мундиаля).

Очевидно, что создаваемое некоторыми зарубежными СМИ вокруг мундиаля напряжение будет лишь увеличиваться с приближением старта турнира — к слову, подобная участь постигла и два предыдущих планетарных первенства, которые проходили соответственно в ЮАР и Бразилии.

Там, конечно, допинг не был главным ньюсмейкером, зато вовсю пугала пресса своих читателей вопросами безопасности — справедливости ради, небезосновательно.

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