«Есть госзаказ на создание негативного фона вокруг ЧМ-2018»

Источник: РИА "Новости"

В российском Министерстве иностранных дел считают, что британские журналисты получили специальный государственный заказ на целый ряд негативных сюжетов о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас нам стало известно, что журналисты Великобритании, причем это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной компании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — сказала Захарова.

По ее словам, сами британские журналисты не вовлечены в поиск необходимых сюжетов, так как они прорабатываются без участия прессы.

«Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах», — подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, она озвучила и сами тезисы, с помощью которых в островном государстве дестабилизируют обстановку вокруг первого в истории России домашнего мундиаля.

«Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов.

Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии чемпионата мира в западных СМИ, — передает слова Захаровой ТАСС.

Также в МИД высказались по актуальной теме допинга, призвав изучить возможность содержания запрещенных веществ в специальной противоинфекционной вакцине, разработанной для американских спортсменов на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний.

Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге", — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что вакцины не считаются запрещенными веществами для спортсменов и данная ситуация требует серьезного изучения со стороны соответствующих органов.

«Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку. Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы», — заключила официальный представитель МИД.

Напомним, что ранее в британских СМИ активно обсуждалась тема с возможным лишением России права на проведение футбольного чемпионата мира, причем одной из причин этого назывался именно допинг в сборной страны.

Тогда пресса утверждала, что подозреваются в употреблении запрещенных веществ сразу пятеро игроков и даже озвучивала конкретные имена — нарушителями якобы были Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Денис Глушаков и Юрий Жирков.

Правда, в Международной федерации футбола (ФИФА) на подобное реагировали максимально сухо, раз за разом заверяя, что будущему чемпионату не грозит неожиданный «переезд».

Примечательно, что писать о допинге в российской сборной в Великобритании стали прямиком в ходе Кубка конфедераций 2017 года — как правило, наиболее популярными и частыми подобные темы становятся как раз в преддверии или уже во время важных событий, связанных с ЧМ-2018 (например, очередная волна активности была зафиксирована за несколько дней до жеребьевки финальной стадии мундиаля).

Очевидно, что создаваемое некоторыми зарубежными СМИ вокруг мундиаля напряжение будет лишь увеличиваться с приближением старта турнира — к слову, подобная участь постигла и два предыдущих планетарных первенства, которые проходили соответственно в ЮАР и Бразилии.