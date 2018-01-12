В Австрии оформлены первые паспорта болельщика для ЧМ-2018 в России

В пятницу на Венской туристической ярмарке прошла презентация российских городов, которые примут матчи чемпионата. Среди представленных городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Калининград. Также прошли презентации Владимирской и Московской областей, которые, хотя и не являются организаторами чемпионата, подготовили масштабную культурную программу на период проведения турнира.
«Я только что получил подтверждение, что первые два австрийских болельщика — счастливые обладатели билетов на одну из игр чемпионата мира, уже оформили все документы, и паспорт болельщика для первых двух гостей из Австрии уже лежит в российском визовом центре и может быть, я думаю, торжественно получен», — отметил Любинский.
По словам посла, непосредственно перед чемпионатом в Вене пройдет ряд мероприятий, часть из которых будет организована совместно с австрийскими партнерами.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.
Паспорт болельщика (Fan ID) — персонифицированная карта зрителя, является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Такую карту должен получить каждый купивший билет на футбольные матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, выдается один раз на все матчи чемпионата. Иностранцам документ дает право многократного безвизового въезда на территорию РФ за 10 дней до проведения первого матча ЧМ-2018. Покинуть РФ по паспорту болельщика можно в любое время, но не позднее 10 дней после проведения последнего матча чемпионата.