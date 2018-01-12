В Австрии оформлены первые паспорта болельщика для ЧМ-2018 в России

Источник: РИА "Новости"

В пятницу на Венской туристической ярмарке прошла презентация российских городов, которые примут матчи чемпионата. Среди представленных городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Калининград. Также прошли презентации Владимирской и Московской областей, которые, хотя и не являются организаторами чемпионата, подготовили масштабную культурную программу на период проведения турнира.

«Я только что получил подтверждение, что первые два австрийских болельщика — счастливые обладатели билетов на одну из игр чемпионата мира, уже оформили все документы, и паспорт болельщика для первых двух гостей из Австрии уже лежит в российском визовом центре и может быть, я думаю, торжественно получен», — отметил Любинский.

По словам посла, непосредственно перед чемпионатом в Вене пройдет ряд мероприятий, часть из которых будет организована совместно с австрийскими партнерами.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.