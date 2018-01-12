Главгосэкспертиза одобрила обновлённый проект «Самара Арены»

Источник: РИА "Новости"

Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки, говорится в пресс-релизе ведомства. Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в июле 2017 года.

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Согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, в конструктивные решения был внесён ряд изменений, в том числе пересмотрена конфигурация наружных подпорных стен и пандусов, располагающихся на прилегающей к арене территории, откорректирована конструкция кровли стадиона, откорректированы технологические решения по организации общественного питания зрителей, откорректированы решения по антитеррористической защищённости стадиона в соответствии с требованиями силовых ведомств.

По завершении мундиаля стадион, который получит имя «Космос-Арена», будет использоваться для тренировок и подготовки «Крыльев Советов» к очередным матчам в период проведения чемпионата России и международных турниров, а также в период межсезонной подготовки. Кроме того здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия. Территория вокруг стадиона станет ещё одной прогулочной площадкой для жителей и гостей города.