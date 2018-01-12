Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Власти придумали, как сократить количество уклонистов от армии
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Главгосэкспертиза одобрила обновлённый проект «Самара Арены»

Эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели обновлённый проект «Самара Арены», на которой в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира.

Источник: РИА "Новости"

Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки, говорится в пресс-релизе ведомства. Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в июле 2017 года.

Читайте также
Швейцарцы и сербы собираются базироваться в Самарской области во время ЧМ-2018

Согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, в конструктивные решения был внесён ряд изменений, в том числе пересмотрена конфигурация наружных подпорных стен и пандусов, располагающихся на прилегающей к арене территории, откорректирована конструкция кровли стадиона, откорректированы технологические решения по организации общественного питания зрителей, откорректированы решения по антитеррористической защищённости стадиона в соответствии с требованиями силовых ведомств.

По завершении мундиаля стадион, который получит имя «Космос-Арена», будет использоваться для тренировок и подготовки «Крыльев Советов» к очередным матчам в период проведения чемпионата России и международных турниров, а также в период межсезонной подготовки. Кроме того здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия. Территория вокруг стадиона станет ещё одной прогулочной площадкой для жителей и гостей города.

«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира по футболу: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2018
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь