Почему Ари не сыграет на чемпионате мира

Источник: Спорт-Экспресс

Черчесов высказался насчет натурализации уже на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной России. Было это полтора года назад.

— Отношусь к этому спокойно, — сказал тогда Черчесов. — Единственное: игрок, которому предлагают гражданство, начинает думать, что ему что-то автоматически должны. А нужна нормальная конкурентная среда. Если эти люди будут выделяться, будут в сборной. Но просить никого не будем. Кто захочет, welcome. В глобальном смысле это вопрос не к главному тренеру. Это вопрос идеологии.

— «Welcome» — это добро пожаловать, — под общий смех выступил в роли переводчика Виталий Мутко. Никакие судебные разбирательства тогда еще не мешали ему веселить публику.

Скажут ли «welcome» Ари этой весной? Будем откровенны: верится с трудом. Вернее, совсем не верится. И хотя в свежем интервью «СЭ» бразилец сообщил, что уже к весне обзаведется долгожданным паспортом гражданина РФ, его шансы сыграть на чемпионате мира за Россию близки к нулю. Причин на это несколько:

«ФОРТОЧКА» ЗАКРЫТА

На той же пресс-конференции Черчесов говорил о своей философии комплектования состава:

— В любой команде должен быть «основной костяк». Это не зависит от того, как тот или иной футболист сыграл за тур до вызова. И «сквозняка» в сборной точно не будет. Будет профессиональное отношение ко всем.

С тех пор главный тренер сборной верен этому принципу. И в линии атаки за время его работы сформировалась бригада форвардов, в которую сложно будет вклиниться со стороны. Ведь времени до чемпионата мира совсем мало.

Федор Смолов стабилен и результативен. Да, поначалу в сборной Черчесова чаще фигурировала его тень, а не он сам — мешали регулярные травмы. Но на сегодня нападающий «Краснодара» (пока еще «Краснодара») — безоговорочно главный бомбардир страны. А его первоклассный дубль в ворота Испании вообще стал одним из ярчайших моментов в жизни сборной за последние годы.

Дальше по списку — Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Они для Черчесова тоже проверенные бойцы. При этом регулярно играют за «Зенит» и проводят в целом успешный сезон. Для Кокорина, пережившего многочисленные скандалы и скандальчики, вторую половину 2017-го и вовсе можно назвать лучшим периодом в карьере.

Есть еще Антон Заболотный — теперь тоже зенитовец. По сути, он на сегодня — замена Артему Дзюбе в роли фактурного форварда. Кто-то из этой пары в заявке на чемпионат мира наверняка окажется. И невысокий Ари в дуэли двух «гигантов» явно лишний.

Другое дело, если допустить, что кто-то из черчесовской обоймы резко сдаст или выпадет из-за травмы (не дай бог, конечно), то место может освободиться. И здесь стоит вспомнить, кто из нападающих рассматривался нынешним тренерским штабом в качестве ближайшего резерва: Бухаров, Ильин, Канунников, Панченко… Пожалуй, фамилия Ари на фоне этого списка смотрится весьма выгодно. Но еще раз: это резерв.

ФАКТОР «ЧУЖАКА»

При этом важно понимать, что если к приглашению в сборную условного Евгения Маркова, молодого и классно проведшего первую часть сезона за «Тосно», общественность отнесется спокойно, то вызов бразильца, да еще 32-летнего — это в любом случае стресс для команды. Никого не волнует, что паспорт Ари получил не по блату, а за «выслугу лет» (он выступает в России без малого восемь лет). В глазах среднестатистического болельщика он в любом случае всегда будет иностранцем. Таким же как Гильерме, Мариу Фернандес, Нойштедтер.

Но еще хуже, что подобные настроения нельзя исключать и внутри команды. Ари встретят как своего Миранчуки, так как играют с ним за один клуб. В «Спартаке» бразилец пересекался с Дзюбой. С остальными быстро ужиться будет куда сложнее. И это очевидная проблема.

АРИ (слева) и вратарь сборной России ГИЛЬЕРМЕ | Источник: Спорт-Экспресс

ВРЕМЕНИ СЛИШКОМ МАЛО

А ведь уживаться нужно будет именно быстро, если мы говорим о шансах Ари сыграть на чемпионате мира. Понятно, что на мартовские матчи с Бразилией и Францией вызов он не получит. Просто по той простой причине, что у него будет слишком мало шансов успеть себя проявить: в феврале «Локо» дважды сыграет с «Ниццей», а в начале марта команду Юрия Семина ждет важнейшее дерби со «Спартаком».

При этом нет никаких гарантий, что Ари в этих встречах вообще выйдет на поле. Ведь он только готовится приступить к работе с мячом после долгого восстановления от травмы «крестов». В то время как осенью потрясающе действовал на острие атаки «Локо» Джефферсон Фарфан. Кроме того, не утихают слухи о возможном трансфере в Черкизово еще одного нападающего. Например, того самого Дзюбы.

Остаются только встречи с Австрией и Турцией непосредственно перед ЧМ. Если до мая Ари будет выстреливать хет-триками в премьер-лиге и в Лиге Европы, то Черчесов, может, и рискнет. Но такой сценарий видится совсем уж фантастическим.

НЕ СУПЕР И СТАР

Ари за годы выступлений в России забил более пятидесяти мячей в премьер-лиге и еще полтора десятка в еврокубках. Причем чаще всего огорчал ЦСКА и «Спартак». А это важнейшее качество для форварда — заявлять о себе в важнейшие моменты. Бразилец фантастически энергичен на поле, всегда в движении.

Однако ему уже 32 года. Возраст для центрального форварда, прямо скажем, приличный. То есть о какой-то работе на перспективу говорить не приходится. Если Ари и приглашать, то исключительно для решения злободневной задачи, для «затыкания дыры» здесь и сейчас (например, в случае чьей-то травмы).

Формально, Ари достаточно универсальный форвард. В «Спартаке» и «Краснодаре» он действовал не только в центре нападения, но и на флангах. Однако в «Локо» у Семина играл исключительно на острие. А Черчесов неоднократно отмечал: для него крайне важно, чтобы в клубе и сборной люди действовали в схожих системах координат.