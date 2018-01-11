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14:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная Саудовской Аравии сыграет с итальянцами и немцами в рамках подготовки к ЧМ-2018

ТАСС, 11 января. Сборная Саудовской Аравии по футболу проведет матчи с командами Ирака, Украины, Бельгии, Германии, Италии и Перу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает arabnews.com.

Источник: AFP 2018

Встреча со сборной Ирака пройдет 27 февраля, с командой Украины — 23 марта, Бельгии — 28 марта, Италии — 28 мая, Перу — 3 июня, Германии — 8 июня. В общей сложности команда пройдет пять этапов подготовки до старта турнира.

«Мы готовы к чемпионату мира, — подчеркнул главный тренер команды Хуан Антонио Пицци. — Мы посетили большое количество игр чемпионата страны, и я считаю, что разработанная программа [подготовки] повысит наши шансы достойно выступить на чемпионате мира». По словам специалиста, основная цель футболистов в России — добиться исторического успеха для футбола страны. Наивысшим достижением сборной Саудовской Аравии, участвующей в отборочных турнирах с 1978 года, является выход в 1/8 финала чемпионата мира в США в 1994 году.

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира сыграет в группе А вместе с командами России, Египта и Уругвая.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 14 июня в московских «Лужниках» пройдет матч открытия, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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