Сборная Саудовской Аравии сыграет с итальянцами и немцами в рамках подготовки к ЧМ-2018

Источник: AFP 2018

Встреча со сборной Ирака пройдет 27 февраля, с командой Украины — 23 марта, Бельгии — 28 марта, Италии — 28 мая, Перу — 3 июня, Германии — 8 июня. В общей сложности команда пройдет пять этапов подготовки до старта турнира.

«Мы готовы к чемпионату мира, — подчеркнул главный тренер команды Хуан Антонио Пицци. — Мы посетили большое количество игр чемпионата страны, и я считаю, что разработанная программа [подготовки] повысит наши шансы достойно выступить на чемпионате мира». По словам специалиста, основная цель футболистов в России — добиться исторического успеха для футбола страны. Наивысшим достижением сборной Саудовской Аравии, участвующей в отборочных турнирах с 1978 года, является выход в 1/8 финала чемпионата мира в США в 1994 году.

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира сыграет в группе А вместе с командами России, Египта и Уругвая.