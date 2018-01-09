Электропоезд «Ласточка» доставит гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге до аэропорта или вокзала

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На участке Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово будет обеспечена перевозка “Ласточками” гостей чемпионата мира по футболу, а на нижнетагильском направлении в периоды пикового спроса будут организованы сдвоенные поезда», — говорится в сообщении.

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Ранее ТАСС сообщал, что для удобства болельщиков на железнодорожном вокзале Екатеринбурга также модернизировали пассажирские платформы. Например, для создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров заканчивается обустройство лифтовых подъемников, с помощью которых можно будет попасть из тоннеля на одну из шести пассажирских платформ и с уровня привокзальной площади на первую платформу.