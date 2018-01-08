Большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ-2018

В 2017 году завершилась реконструкция стадиона «Лужники», начавшаяся в 2014 году и ставшая частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ходе реконструкции вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей. Также изменили угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. Исторический облик стадиона был сохранен, при этом добавлен ряд дополнительных зон — в частности, специальные зоны для инвалидов и журналистов. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее заявлял, что это будет один из самых безопасных стадионов в мире.