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8 января, источник: Р-Спорт

Большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ-2018

МОСКВА, 8 янв — РИА Недвижимость. Большинство новых спортивных объектов на территории столичного стадиона «Лужники» будут сданы в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года, об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году новые спортивные объекты появятся на “Лужниках”. Всего там сейчас в стадии стройки, проектирования или реконструкции находятся порядка 45 объектов», — сказал Хуснуллин.

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Он добавил, что большая часть объектов из этого числа будет достроена к чемпионату мира по футболу.

В 2017 году завершилась реконструкция стадиона «Лужники», начавшаяся в 2014 году и ставшая частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ходе реконструкции вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей. Также изменили угол наклона трибун, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. Исторический облик стадиона был сохранен, при этом добавлен ряд дополнительных зон — в частности, специальные зоны для инвалидов и журналистов. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее заявлял, что это будет один из самых безопасных стадионов в мире.

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