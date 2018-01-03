Хорхе Сампаоли: Перед определением состава на ЧМ-2018 встречусь с Икарди и Игуаином

«Я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина, — приводит Football Italia слова Сампаоли. — К концу поездки состав еще не будет окончательно определен, потому что я выбираю из 45−60 игроков. Во время таких поездок мы будем наблюдать за тем, как они тренируются, и разговаривать с их тренерами».