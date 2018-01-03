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3 января, источник: Советский спорт

Хорхе Сампаоли: Перед определением состава на ЧМ-2018 встречусь с Икарди и Игуаином

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что перед определением состава команды на чемпионат мира в России намерен пообщаться с аргентинскими форвардами, выступающими в Италии.

Источник: Reuters

«Я встречусь с некоторыми игроками, включая Икарди и Игуаина, — приводит Football Italia слова Сампаоли. — К концу поездки состав еще не будет окончательно определен, потому что я выбираю из 45−60 игроков. Во время таких поездок мы будем наблюдать за тем, как они тренируются, и разговаривать с их тренерами».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Икарди забил 17 голов в 19 матчах серии A за «Интер». На счету 30-летнего Игуаина девять голов в 18 матчах чемпионата за «Ювентус».

Добавим, что на групповом этапе чемпионата мира Аргентина сыграет в группе D с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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