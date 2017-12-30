Муслин: Президент ФСС хотел лично составлять заявку сборной Сербии на ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Муслин возглавлял сборную Сербии во время отборочного этапа ЧМ-2018 и вывел команду в финальную часть турнира, однако в октябре руководство ФСС расторгло с ним контракт по обоюдному согласию сторон. Новым тренером сербской сборной стал Младен Крстаич.

«Я в последнее время находился в заблуждении, так как считал, что меня уволили из-за того, что не позволил президенту лично составлять заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира в России», — приводит слова Муслина издание Vecernje Novosti.