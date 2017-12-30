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19:49 (мск), источник: Р-Спорт

Муслин: Президент ФСС хотел лично составлять заявку сборной Сербии на ЧМ-2018

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной Сербии по футболу Славолюб Муслин заявил, что был отправлен в отставку со своего поста из-за того, что не хотел позволять президенту Футбольного союза Сербии (ФСС) Славише Кокезе самостоятельно составлять заявку и выбирать тактику команды на матчи чемпионата мира-2018 в России.

Источник: AFP 2017

Муслин возглавлял сборную Сербии во время отборочного этапа ЧМ-2018 и вывел команду в финальную часть турнира, однако в октябре руководство ФСС расторгло с ним контракт по обоюдному согласию сторон. Новым тренером сербской сборной стал Младен Крстаич.

«Я в последнее время находился в заблуждении, так как считал, что меня уволили из-за того, что не позволил президенту лично составлять заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира в России», — приводит слова Муслина издание Vecernje Novosti.

В декабре глава ФСС в интервью сербским СМИ заявил, что Муслин был отправлен в отставку из-за того, что не хотел приглашать в команду ряд молодых и талантливых футболистов. В частности, Кокеза обвинил тренера в том, что он не вызывал в сборную полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, а также отметил, что именно из-за политики тренера серб Марко Арнаутович начал выступать за сборную Австрии.

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