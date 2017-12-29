Полгода до ЧМ-2018: сборная Англии

Источник: AP 2017

Как Англия прошла отбор

Отборочный цикл ЧМ-2018 начался для сборной Англии с грандиозного скандала. После матча 1-го тура, в котором англичане обыграли на выезде Словакию со счётом 1:0, был отправлен в отставку главный тренер Сэм Эллардайс. Большой Сэм совершил большую ошибку: попал на удочку журналистов The Telegraph, которые представились азиатскими бизнесменами и записали на видео переговоры с Эллардайсом. Тренер рассказал, что знает, как можно обойти правила футбольной ассоциации по трансферам игроков, и потребовал 400 тысяч фунтов стерлингов за посредничество на трансферном рынке. Теперь Эллардайс останется в истории национальной команды единственным тренером со сто процентами побед.

Сборную Англии возглавил бывший коуч «молодёжки» Гарет Саутгейт. Под руководством 47-летнего специалиста команда прошла квалификацию. До 8-го тура сохранялось напряжение, но после домашней победы над Словакией почти все вопросы были сняты. В результате англичане завершили цикл с восемью победами при всего лишь паре ничьих — в Словении и Шотландии. Но качество игры команды вряд ли устраивает Саутгейта. Кстати, он останется в сборной Англии вне зависимости от результатов ЧМ-2018, так как руководство федерации предложило тренеру длительный контракт.

Текущий состав

Сборная Англии должна окрепнуть по сравнению с Евро-2016, ведь её молодые звёзды стали старше. В команде создан костяк, который составляют Кайл Уолкер, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Деле Алли и Гарри Кейн. На остальных позициях есть альтернатива. В центре обороны могут сыграть Гари Кэхилл, Джон Стоунс, Фил Джонс или Крис Смоллинг, на левом фланге — Райан Бертранд либо Дэнни Роуз. На флангах атаки тоже хватает достойных кандидатов: Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен. В общем, Саутгейту будет не так-то просто найти оптимальный вариант.

«Первый номер» сборной Англии Джо Харт отыграл в основе девять из десяти матчей отборочного цикла, и лишь в последнем туре в Литве Саутгейт проверил в деле голкипера «Сток Сити» Джека Батленда. Но в декабре Харт выпал из основы «Вест Хэма», так что у главного тренера англичан появилась лишняя проблема. Если Джо надолго останется без игровой практики, Саутгейт, очевидно, вынужден будет задуматься о его замене перед ЧМ-2018.

Остаются вопросы относительно капитана сборной Англии на чемпионате мира. Возможно, англичане обойдутся без постоянного. По крайней мере, Саутгейт допустил, что повязка будет переходить от одного игрока к другому.

Лидеры

Саутгейт, по сути, признаёт, что в сборной Англии на сегодняшний день нет настоящего лидера раздевалки. В команде отсутствует фигура, которая пользовалась бы безусловным авторитетом у игроков. А ведь без вожака будет тяжело даже тренеру, тем более для самого Гарета это первый крупный турнир со сборной Англии.

Пожалуй, на роль лидеров на футбольном поле способны претендовать, прежде всего, представители «Тоттенхэма» — Дайер, Алли и Кейн. От связки Алли — Кейн поклонники англичан ждут очень многого. Достаточно вспомнить матчи Лиги чемпионов с «Реалом» и дортмундской «Боруссией», в которых полузащитник и нападающий оформляли дубли. Кейн в 2017-м вообще покорил планку в полсотни голов за календарный год. Последний раз столько забивал Джимми Гривз в 1960-е. Гол в среднем менее чем за 90 минут — фантастический показатель снайпера «шпор».

Звёзды за бортом

Россия не увидит Уэйна Руни. Лучший бомбардир в истории сборной Англии в августе попрощался с национальной командой. «Я сделал свой выбор. Видел несколько раз, как игроки завершали карьеры, а потом возвращались, но это неправильно. Моё решение окончательное: игроком в сборную Англии я уже не вернусь», — сказал Руни. Специалисты отмечали, что Уэйн был уже лишней деталью команде, но всё равно грустно, когда уходит легенда. Впрочем, ещё хотя бы раз Руни должен сыграть за «трёх львов». Английская федерация собирается устроить прощальный матч нападающего, сыгравшего в отборочном цикле ЧМ-2018 четыре матча и отметившегося голевой передачей в битве с Шотландией на «Уэмбли».

Планы на чемпионат мира

Английская сборная становилась чемпионом мира всего однажды, а её на каждом турнире по привычке включали в число фаворитов. Теперь это не так. Скорее, это команда с огромным потенциалом, которая способна по-настоящему удивить. По словам Саутгейта, ему и его игрокам нельзя ехать на ЧМ-2018 без настроя выиграть турнир.

Перед жеребьёвкой финальной стадии Гарет дал понять: совершенно не важно, кто достанется сборной Англии в группе. Выпали Бельгия, Тунис и Панама. Однако потом Саутгейт признался, что были соперники, с которыми он не хотел пересекаться: «Я опасался, что из четвёртой корзины может попасться кто-то вроде Сербии, и тогда наша группа была бы чрезвычайно сложной. Нам нужно побольше узнать о Тунисе и Панаме, поскольку мы за ними не следили. А вот о Бельгии мы знаем всё, многие их игроки выступают в АПЛ. Сейчас у бельгийцев, наверное, лучший состав в их истории», — полагает тренер.