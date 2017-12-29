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19:59 (мск), источник: Р-Спорт

Жуков: Сборная России по футболу прогрессирует, до ЧМ есть время еще прибавить

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная России по футболу в 2017 году продемонстрировала прогресс, а до чемпионата мира-2018 еще есть время, чтобы прибавить, заявил агентству «Р-Спорт» президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по футболу поднялась с 65-го на 64-е место в последней в 2017 году версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда провела свои последние матчи в ноябре: проиграла сборной Аргентины (0:1) и сыграла вничью с испанцами (3:3). В Кубке Конфедераций, прошедшем в России летом, сборная не вышла из группы, обыграв команду Новой Зеландии и уступив португальцам и мексиканцам. Российские клубы «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Конечно, радует, что четыре клуба продолжат выступление в Лиге Европы. Жалко, конечно, что в Лиге чемпионов никого не осталось. Мне кажется, что и сборная России набирает обороты, существенно омолодилась, обновилась, и до чемпионата мира еще есть время, чтобы набрать качество и прибавить в игре», — заявил Жуков по телефону.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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