Жуков: Сборная России по футболу прогрессирует, до ЧМ есть время еще прибавить

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по футболу поднялась с 65-го на 64-е место в последней в 2017 году версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда провела свои последние матчи в ноябре: проиграла сборной Аргентины (0:1) и сыграла вничью с испанцами (3:3). В Кубке Конфедераций, прошедшем в России летом, сборная не вышла из группы, обыграв команду Новой Зеландии и уступив португальцам и мексиканцам. Российские клубы «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Конечно, радует, что четыре клуба продолжат выступление в Лиге Европы. Жалко, конечно, что в Лиге чемпионов никого не осталось. Мне кажется, что и сборная России набирает обороты, существенно омолодилась, обновилась, и до чемпионата мира еще есть время, чтобы набрать качество и прибавить в игре», — заявил Жуков по телефону.