Калининград выполнил обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Все работы в своей части на площадке строящейся арены мы завершили: стадион полностью обеспечен электроэнергией, теплом, водой», — приводит пресс-служба слова главы региона Антона Алиханова.

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Губернатор добавил, что темпы подготовки объектов на острове Октябрьский «не вызывают никаких опасений». Степень готовности улично-дорожной сети на острове, по его словам, превышает 76%, подрядчики на 86% выполнили работы по обустройству парковок и транспортно-пересадочного узла рядом со стадионом.

Алиханов отметил высокую готовность Парадной набережной на берегу реки Преголи, где обустроена автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки, установлены ограждения пандусов и лестниц, малые архитектурные формы, а также ведутся активные работы по укреплению берегов реки.

«Парадная набережная практически завершена, уже начались работы по благоустройству другой части берега, которая примыкает ко Второму эстакадному мосту. <…> Сейчас никаких переживаний по поводу проведения берегоукрепления и в целом подготовки острова к чемпионату мира я не вижу», — подчеркнул Алиханов.