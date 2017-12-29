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19:53 (мск), источник: ТАСС

Калининград выполнил обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Все работы в своей части на площадке строящейся арены мы завершили: стадион полностью обеспечен электроэнергией, теплом, водой», — приводит пресс-служба слова главы региона Антона Алиханова.

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Губернатор добавил, что темпы подготовки объектов на острове Октябрьский «не вызывают никаких опасений». Степень готовности улично-дорожной сети на острове, по его словам, превышает 76%, подрядчики на 86% выполнили работы по обустройству парковок и транспортно-пересадочного узла рядом со стадионом.

Алиханов отметил высокую готовность Парадной набережной на берегу реки Преголи, где обустроена автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки, установлены ограждения пандусов и лестниц, малые архитектурные формы, а также ведутся активные работы по укреплению берегов реки.

«Парадная набережная практически завершена, уже начались работы по благоустройству другой части берега, которая примыкает ко Второму эстакадному мосту. <…> Сейчас никаких переживаний по поводу проведения берегоукрепления и в целом подготовки острова к чемпионату мира я не вижу», — подчеркнул Алиханов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет матчи Хорватия — Нигерия (группа D, 16 июня), Сербия — Швейцария (группа E, 22 июня), Испания — Марокко (группа B, 25 июня), Англия — Бельгия (группа G, 28 июня).

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