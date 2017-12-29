Участник чемпионата мира-2018 по футболу объявил о назначении нового тренера
Новым главным тренером сборной Сербии назначен Младен Крстаич. Об этом объявил местный Футбольный союз (ФСС), сообщает «Спортски Журнал».
Новым главным тренером сборной Сербии назначен Младен Крстаич. Об этом объявил местный Футбольный союз (ФСС), сообщает «Спортски Журнал».
Сборная Сербии оставалась без тренера с ноября, когда ФСС уволила Славолюба Муслина после выхода на первый с 2006 года чемпионат мира. Сам Крстаич был ассистентом Муслина и руководил командой в двух товарищеских матчах с приставкой «исполняющий обязанности».
Летом 2018 года сборная Сербии примет участие в чемпионате мира, где ее соперниками по групповому этапу станут Бразилия, Швейцария и
43-летний Крстаич с 1992 по 2011 год в качестве футболиста играл за «Кикинду», «Партизан», «Вердер» и «Шальке». В немецкой бундеслиге защитник провел девять лет, а в 2004 году сделал «золотой дубль» с «Вердером», выиграв чемпионат и Кубок Германии.
С 1999 по 2006 год Крстаич выступал за сборные Югославии и Сербии, забив два гола в 59 матчах. После завершения карьеры он успел поработать спортивным директором «Партизана», а в 2016 году начал тренерскую деятельность.