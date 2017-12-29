Участник чемпионата мира-2018 по футболу объявил о назначении нового тренера

Сборная Сербии оставалась без тренера с ноября, когда ФСС уволила Славолюба Муслина после выхода на первый с 2006 года чемпионат мира. Сам Крстаич был ассистентом Муслина и руководил командой в двух товарищеских матчах с приставкой «исполняющий обязанности».

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Летом 2018 года сборная Сербии примет участие в чемпионате мира, где ее соперниками по групповому этапу станут Бразилия, Швейцария и Коста-Рика.

43-летний Крстаич с 1992 по 2011 год в качестве футболиста играл за «Кикинду», «Партизан», «Вердер» и «Шальке». В немецкой бундеслиге защитник провел девять лет, а в 2004 году сделал «золотой дубль» с «Вердером», выиграв чемпионат и Кубок Германии.