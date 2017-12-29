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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Участник чемпионата мира-2018 по футболу объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером сборной Сербии назначен Младен Крстаич. Об этом объявил местный Футбольный союз (ФСС), сообщает «Спортски Журнал».

Сборная Сербии оставалась без тренера с ноября, когда ФСС уволила Славолюба Муслина после выхода на первый с 2006 года чемпионат мира. Сам Крстаич был ассистентом Муслина и руководил командой в двух товарищеских матчах с приставкой «исполняющий обязанности».

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Летом 2018 года сборная Сербии примет участие в чемпионате мира, где ее соперниками по групповому этапу станут Бразилия, Швейцария и Коста-Рика.

43-летний Крстаич с 1992 по 2011 год в качестве футболиста играл за «Кикинду», «Партизан», «Вердер» и «Шальке». В немецкой бундеслиге защитник провел девять лет, а в 2004 году сделал «золотой дубль» с «Вердером», выиграв чемпионат и Кубок Германии.

С 1999 по 2006 год Крстаич выступал за сборные Югославии и Сербии, забив два гола в 59 матчах. После завершения карьеры он успел поработать спортивным директором «Партизана», а в 2016 году начал тренерскую деятельность.

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