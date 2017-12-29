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18:23 (мск), источник: Известия

Введен в эксплуатацию первый объект ФИФА в Подмосковье

Реконструкция стадиона «Авангард» в Домодедово завершена к предстоящему чемпионату мира по футболу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

По словам зампреда правительства Московской области, министра регионального строительного комплекса Максима Фомина, Подмосковье — лидер по количеству тренировочных площадок в рамках подготовки к ЧМ по футболу следующего года.

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«Сегодня мы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого спортивного объекта — стадиона “Авангард”. Он станет одной из тренировочных площадок для команд — участниц мундиаля в 2018 году», — отметил Фадеев, добавив, что в списке 17 баз, а работы по реконструкции по строительству предусмотрены на 11 из них.

В спорткомплексе модернизировали помещения для обслуживающего персонала, раздевалки, инженерные коммуникации и медпункт. Также оборудовали зал с мультимедийной системой на 100 человек.

Покрытие поля заменили, оборудовали систему подогрева и автоматического орошения.

На стадионе установили новую, соответствующую всем требованиям ФИФА, входную группу. Кроме этого, при входе на спортивный объект отремонтировали кассы и построили четыре контрольно-пропускных пункта. Также на территории появилось шумозащитное ограждение высотой более 3 м и автомобильная стоянка на 74 места.

На территории «Авангарда» построен новый скейт-парк и появилась единственная в своем роде в столичном регионе спортплощадка для кроссфита, высажены кустарники и деревья, сообщает телеканал «360».

Зампред правительства МО резюмировал, что проведенная реконструкция позволяет присвоить стадиону вторую категорию, дающую право проводить международные соревнования в соответствии со всеми требованиями безопасности.

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