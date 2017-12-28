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17:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стало известно, какая сборная поселится в Воронеже во время ЧМ по футболу

Представители команды уже приезжали в областной центр осенью 2017 года.

Источник: Reuters

Воронеж станет базой для сборной команды Марокко на время Чемпионата мира по футболу 2018 года. О том, что представители команды сделали выбор в пользу столицы Черноземья, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» директор городского физкультурно-спортивного центра Александр Волков в четверг, 28 декабря. Спортсмены должны приехать в Воронеж 1 июня.

По словам Александра Волкова, представители марокканской команды приезжали в Воронеж осенью 2017 года, чтобы ознакомиться с возможностями тренировочных площадок — реконструированных к чемпионату стадионов «Чайка» и «Локомотив». Несмотря на то, что спортобъекты их вполне устроили, пока со стопроцентной уверенностью о размещении любой из команд говорить рано, уточнил Александр Волков. Полную и окончательную информацию о размещении сборных разместят на сайте ФИФА 1 февраля.

Ожидается, что поселятся спортсмены в недавно открывшемся отеле Mariott. Райдер команды в Воронеже станет известен только после 1 февраля, рассказал Александр Волков. Пока все вопросы по размещению, перемещению и безопасности команд согласовываются оргкомитетом чемпионата.

Ранее появлялась информация, что Воронеж может стать базой для японской сборной. Представители команды даже приезжали в город, но сделали выбор в пользу других площадок.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Право принимать у себя участников турнира страна получила в декабре 2010 года. Матчи Чемпионата пройдут в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матч открытия и финал состоятся в московских «Лужниках».

О включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года после обращения губернатора Алексея Гордеева к министру спорта РФ Виталию Мутко. Работы по реконструкции спортивных объектов начались в августе 2016 года. Завершить их планируется в декабре 2017 года. Общая стоимость работ составит более 300 млн рублей. 31 мая 2018 года тренировочные площадки передадут FIFA.

В июле 2017 года бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин сообщал, что к ЧМ-2018 стадионы «Чайка» и «Локомотив» оборудуют не только контрольно-пропускными пунктами и металлодетекторами, но и системами распознавания лиц и экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе.

Для оборудования «Чайки» и «Локомотива» уже приобрели арочные металлодетекторы, портативные рентгенотелевизионные установки и детекторы паров взрывчатых веществ. Наконец, стадионы оборудуют рентгеновскими интроскопами для досмотра ручной клади и выявления оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.

Елена Гончарова

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