Стало известно, какая сборная поселится в Воронеже во время ЧМ по футболу
Представители команды уже приезжали в областной центр осенью 2017 года.
Представители команды уже приезжали в областной центр осенью 2017 года.
Воронеж станет базой для сборной команды Марокко на время Чемпионата мира по футболу 2018 года. О том, что представители команды сделали выбор в пользу столицы Черноземья, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» директор городского
По словам Александра Волкова, представители марокканской команды приезжали в Воронеж осенью 2017 года, чтобы ознакомиться с возможностями тренировочных площадок — реконструированных к чемпионату стадионов «Чайка» и «Локомотив». Несмотря на то, что спортобъекты их вполне устроили, пока со стопроцентной уверенностью о размещении любой из команд говорить рано, уточнил Александр Волков. Полную и окончательную информацию о размещении сборных разместят на сайте ФИФА 1 февраля.
Ожидается, что поселятся спортсмены в недавно открывшемся отеле Mariott. Райдер команды в Воронеже станет известен только после 1 февраля, рассказал Александр Волков. Пока все вопросы по размещению, перемещению и безопасности команд согласовываются оргкомитетом чемпионата.
Ранее появлялась информация, что Воронеж может стать базой для японской сборной. Представители команды даже приезжали в город, но сделали выбор в пользу других площадок.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Право принимать у себя участников турнира страна получила в декабре 2010 года. Матчи Чемпионата пройдут в 11 городах — Москве, Калининграде,
О включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года после обращения губернатора Алексея Гордеева к министру спорта РФ Виталию Мутко. Работы по реконструкции спортивных объектов начались в августе 2016 года. Завершить их планируется в декабре 2017 года. Общая стоимость работ составит более 300 млн рублей. 31 мая 2018 года тренировочные площадки передадут FIFA.
В июле 2017 года бывший
Для оборудования «Чайки» и «Локомотива» уже приобрели арочные металлодетекторы, портативные рентгенотелевизионные установки и детекторы паров взрывчатых веществ. Наконец, стадионы оборудуют рентгеновскими интроскопами для досмотра ручной клади и выявления оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов.
Елена Гончарова