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15:25 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: РФС не будет платить игрокам премиальные на ЧМ-2018

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский футбольный союз (РФС) не будет выплачивать премиальные футболистам национальной команды из собственных средств, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в РФС.

Источник: РИА "Новости"

«Футболисты не останутся без премиальных, но они выделены ФИФА, — сказал источник агентства. — Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА и опубликованный еще в октябре. Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов. Призовые от ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% — РФС на общие расходы. Это общемировая практика».

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Всего призовой фонд чемпионата мира составляет 400 миллионов долларов, что на 12% больше, чем было четыре года назад на мировом первенстве в Бразилии. Каждый из 32 участников финальной части ЧМ-2018 заработает как минимум 8 миллионов долларов. Финалист турнира заработает 28 миллионов, бронзовый призер получит 24 млн, а еще один полуфиналист — 22 млн. Команды, дошедшие до ¼ финала, заработают по 16 миллионов, а участники 1/8 финала — по 12 млн.

«Надо учитывать, что первая сумма — 8 миллионов долларов — идет на покрытие расходов национальной федерации в подготовительный цикл», — уточнил собеседник агентства. Таким образом, в случае невыхода сборной России из группы, футболисты национальной команды премиальных не получат.

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