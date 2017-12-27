Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список «мишеней Родченкова»

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня РФС опубликовал на своем сайте следующую новость:

«В Российском футбольном союзе недавно была создана специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым, основной задачей которой было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в чемпионате и первенстве России по футболу в период с 2012 по 2015 годы.

Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР (Следственный комитет России — Прим. СЭ) и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012—2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат.

Отмечается, что комиссия РФС в ближайшее время опросит всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. И подчеркивается, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер.

«В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени», — напомнил напоследок РФС.

Однако очевидно, что сам факт подобного расследования несет для российского футбола определенную угрозу. И на фоне массового лишения наград сочинских олимпийцев угроза эта представляется весьма серьезной.

Напомним предысторию.

Едва наступила ясность со статусом российских спортсменов на Олимпиаде, как внимание иностранных СМИ переключилось на футбол. Напомним, еще в ноябре сообщалось: информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые докажут участие российских футболистов в «государственной программе поддержки допинга».

Речь шла о 34 игроках, включая всех футболистов сборной, игравших на ЧМ-2014. Об этом упоминалось во второй части доклада Ричарда Макларена, опубликованной в конце прошлого года — якобы пробы этих 34 футболистов потенциально могли быть вскрыты.

14 декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения. Информация основана на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года. Ранее ВАДА дополнительно изъяло около 3000 образцов спортсменов из всех видов спорта, взятых в московской лаборатории, в том числе 154 пробы футболистов.

Исходя из свежего сообщения РФС ясно, что под сомнение попали конкретные 19 проб, взятые в 2012−13 годах. То есть круг сужается.

Узнаем ли мы, каким спортсменам они принадлежат? Только если будет доказана вина их «хозяев».

Когда это может случиться? Прежде не было выработано стандарта для определения того, говорят ли отметки на банках с мочой о тайном вскрытии. Однако теперь такая методология разработана. Но в день можно проанализировать не более трех образцов, а приоритет отдавался пробам, имеющим отношение к Олимпиаде в Сочи. И футбольные образцы проверены еще не были. В начале декабря ВАДА оповестило ФИФА и другие федерации, что оставшиеся образцы будут исследоваться, начиная с середины января 2018 года.

Так что пока остается ждать новых подробностей. И похвалить РФС за внутреннее расследование. «Уход в тень» Виталия Мутко тоже можно расценивать как шаг навстречу. Правда, если расследование ВАДА выявит нарушителей, то эти действия окажутся бесполезными — российскую сторону слушать уже никто не будет.

Для справки напомним заявку сборной России на финальную часть ЧМ-2014: Акинфеев, Лодыгин, Рыжиков, Козлов, Щенников, Игнашевич, Семенов, Гранат, В. Березуцкий, Ещенко, Д. Комбаров, Денисов, Глушаков, Дзагоев, Могилевец, Шатов, Жирков, Самедов, Файзулин, Ионов, Канунников, Кокорин, Кержаков.

Многие из этого списка в сборную сейчас не привлекаются, но хватает и тех, без кого команду Станислава Черчесова невозможно представить. И в преддверии домашнего чемпионата мира негативный исход всей этой истории может стать настоящей катастрофой.

На днях РФС заявил:

«Российский футбольный союз напоминает, что все пробы, сданные футболистами национальной сборной в ходе подготовки к чемпионату мира 2014 года, чемпионату Европы 2016 года и Кубку конфедераций 2017 года, были отрицательными. Российские клубы на международных турнирах за последние годы сдали более 200 анализов, в которых не было выявлено фактов нарушения взятия и хранения допинг-проб. Все они также показали отрицательный результат. Большинство взятий допинг-проб осуществлялось соответствующими международными службами.

В связи с политикой максимальной открытости РФС готов оказать всестороннюю поддержку ФИФА в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе, а также выражает надежду на беспристрастную оценку со стороны международных организаций — ВАДА, МОК и ФИФА.